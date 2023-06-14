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若家人是同性戀…李靚蕾：滿足家長期待傳宗接代 很痛苦

記者梅衍儂／即時報導
李靚蕾推出Podcast節目「沉靚時間」。（圖：沉靚時間提供）
李靚蕾推出Podcast節目「沉靚時間」。（圖：沉靚時間提供）

李靚蕾王力宏婚變大戰暫告一段落，她最近推出Podcast「沉靚時間」，今（14）播出2集，她大方回答粉絲提問，被問到若身邊的家人是同性戀會不會反對，她的回答相當耐人尋味。

李靚蕾最近在IG收集粉絲提問，有粉絲問她「妳今天過得好嗎」，讓她很感動，她說：「這是個很溫暖的問題，好久沒有人問我這個問題，我今天過得很好，沒有什麼特別事情發生，所有人都健康、很美好。」

被問到人生中做過最後悔的事情，她笑答：「我算是活在當下的人， 會想現在還有以後的事情，不太會回想過去或是追溯過去發生的事情，想也沒用，我們也無法改變過去，每次磨難都是上帝花很多心思在我們身上，要預備未來面對狀況時的能力。」

有粉絲問若家人是同性戀，是否會反對家人的性向？她表示沒有資格去干涉，「我們把他們帶到世界上，就是去幫助他們，讓他們有機會獨立思考，去面對是非對錯的能力。」談到：「我沒資格，權力，介入這議題，干涉這件事，沒有一個選擇，是絕對的對或錯，都是一段旅程，健康快樂最重要，不影響他人，無論他們做什麼選擇，就算選擇比較冒險挑戰，我們能做的就是陪伴他們，經歷人生的酸甜苦辣。」

她也說：「（有些人）為了滿足家長或是其他人社會對他的期待，而去跟異性結婚，或者傳宗接代去生孩子，這是很痛苦的事情。」

李靚蕾 同性戀 王力宏

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