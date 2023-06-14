廣末涼子「出軌日記」大膽露骨：舒服…想要你

廣末涼子坦承外遇。圖／摘自IG

日本 人氣女星廣末涼子上周被日媒「週刊文春」爆出和名廚鳥羽周作開房間，她一度激動否認，沒想到事情急轉直下，今（14）一早她以手寫信承認出軌，鳥羽周作也發出聲明認了外遇，不過2人此舉未能止血，「週刊文春」隨後登出雙方的「出軌交換日記」，內容露骨直白，相當不堪。

廣末涼子2010年和藝術家CandleJUNE再婚，加上與前夫的孩子，她一共有3名子女，去年還獲頒「最佳母親獎」；鳥羽周作也有家室，2人「雙不倫」引發外界撻伐，她一直以來的良好形象全毀，不僅經紀公司處分她無限期停工，她手上的代言、主持和電影 也全被撤換。

廣末涼子的道歉信中表示已與3名子女促膝長談，希望他們理解她這個不成熟的母親，也對鳥羽周作的家人跟支持她的粉絲道歉。鳥羽周作的聲明則坦認說謊，表示一切原因都是自己的軟弱和不成熟，給廣末涼子的家人和自己的客戶、員工帶來了困擾。

「週刊文春」沒有因2人認錯而放過他們，直接爆出他們的交換日記，只見廣末涼子娟秀的字跡寫著「給我最深愛的周作」、「我打從心底深深地想要你，非常非常愛你」，鳥羽周作則自稱「大谷」，寫到「我真的很喜歡涼子，除此之外我沒有別的了」、「我想讓你幸福」。