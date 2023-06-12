賈靜雯牽手西裝男 修杰楷「看新聞才知」吐真實狀況
修杰楷、謝瓊煖、蔡燦得、是元介出席「華燈初上未來版」活動，體驗全球首部真人演出的虛擬互動戲劇，修杰楷以本尊與「華燈初上」中的「葛檢」角色相遇，提到日前賈靜雯被爆牽手西裝男吳京，他笑言：「還好吧，他們就是很久沒見，遇到打招呼、聊天，我完全信任另一半」，表示看到新聞播出才知道此事，但也只當一般花絮。
修杰楷忙演藝工作，因為家中有幼兒，身為人父也相當關心時事，提到近期幼兒園被餵藥一事，他坦言身為家長都能感同身受，「滿擔心的，但這也不知道如何預防，只能教育小孩要說出來」，至於性騷事件，他告訴女兒們，除了家人以外，不能隨意讓人碰觸身體，也不能拿陌生人的東西交換，從小就灌輸女兒們正確觀念，擔心網路世界對孩子們的影響，「所有東西都是想像不到的，無法避免，她們年紀還小，我也不准她們搶手機玩，所以她們最近都在看書。」
關於性騷事層出不窮，謝瓊煖坦言曾在學校遇到露鳥俠，還有一次幫學長送早餐，結果去得太早，竟在走廊碰到有人直接貼在身後，耳朵就傳來喘息聲，她當下楞住沒反應，幸好恰巧有同學上樓 ，對方才跑掉，她認為無論男女，應該要有意識學習保護自己最重要，若現階段發生在自己身上，她說：「在我這個年紀，我一定會喝斥，或者掌他兩巴掌。」
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