迪士尼糗了？誤用AV男優在「小美人魚」中扮性感美男魚

史戴芬諾托馬迪尼是新版「小美人魚」裡其中一位美男魚。(取材自twitter)

「小美人魚」這下真的糗大了！迪士尼 將經典動畫拍成真人版，因為選角引發的爭議，自從上片以來，各地賣座成績都會掀起「是否種族歧視 」的論戰，正當亞洲與美洲的觀眾為了女主角荷莉貝利適不適合扮演愛麗兒而吵翻天，片子竟又被挖出更新的選角爭議：A片男星竟然亂入演員陣容，讓這部主打闔家觀賞的影片，沾上了「色」彩。

英國「太陽報」報導，以倫敦為主要發展據點的義大利 裔男模史戴芬諾托馬迪尼，過往曾以但丁法拉利的假名，為成人網站拍攝3點全露、自瀆等內容的影片，每一部大概拿到800至1000英鎊（約合美金1000到1250元）的酬勞，現在都還能付費欣賞。他在「小美人魚」中是健壯帥氣的美男魚其中一隻，曾經把和其他美男魚在拍片空檔的花絮照發布上網，還標註了迪士尼。

當初迪士尼選角指導接到的要求是要「選一些非常性感的男模來演美男魚」，外表帥氣的史戴芬諾很合理的中選，但他不光彩的過去，迪士尼方面卻毫不知情。以「小美人魚」這樣的「普級」大片來說，和A片男星扯上關係，確實會讓

各方尷尬，而史戴芬諾在事情被揭發之後，也已將社群帳號改成私人。