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迪士尼糗了？誤用AV男優在「小美人魚」中扮性感美男魚

記者蘇詠智／即時報導
史戴芬諾托馬迪尼是新版「小美人魚」裡其中一位美男魚。(取材自twitter)
史戴芬諾托馬迪尼是新版「小美人魚」裡其中一位美男魚。(取材自twitter)

「小美人魚」這下真的糗大了！迪士尼將經典動畫拍成真人版，因為選角引發的爭議，自從上片以來，各地賣座成績都會掀起「是否種族歧視」的論戰，正當亞洲與美洲的觀眾為了女主角荷莉貝利適不適合扮演愛麗兒而吵翻天，片子竟又被挖出更新的選角爭議：A片男星竟然亂入演員陣容，讓這部主打闔家觀賞的影片，沾上了「色」彩。

英國「太陽報」報導，以倫敦為主要發展據點的義大利裔男模史戴芬諾托馬迪尼，過往曾以但丁法拉利的假名，為成人網站拍攝3點全露、自瀆等內容的影片，每一部大概拿到800至1000英鎊（約合美金1000到1250元）的酬勞，現在都還能付費欣賞。他在「小美人魚」中是健壯帥氣的美男魚其中一隻，曾經把和其他美男魚在拍片空檔的花絮照發布上網，還標註了迪士尼。

當初迪士尼選角指導接到的要求是要「選一些非常性感的男模來演美男魚」，外表帥氣的史戴芬諾很合理的中選，但他不光彩的過去，迪士尼方面卻毫不知情。以「小美人魚」這樣的「普級」大片來說，和A片男星扯上關係，確實會讓

各方尷尬，而史戴芬諾在事情被揭發之後，也已將社群帳號改成私人。

新版「小美人魚」在中國、南韓踢到大鐵板，日本新上檔的反應還行，北美上映到現在累積票房也逼近2億3000萬美元，比起4年前類似檔期的「阿拉丁」真人版，稍微小輸，算是反應還不錯，可是亞洲地區的失利，讓這部片無法像「美女與野獸」、「獅子王」等新版影片那麼熱賣大賺，亦不如票房觀察家早先的預期，迪士尼往後的動畫片真人版選角方針是否再有改變？各方都在等著瞧。

史戴芬諾托馬迪尼目前常駐倫敦。(取材自twitter)
史戴芬諾托馬迪尼目前常駐倫敦。(取材自twitter)
「小美人魚」一路爭議不斷，堪稱今夏話題焦點之一。(取自imdb)
「小美人魚」一路爭議不斷，堪稱今夏話題焦點之一。(取自imdb)
史戴芬諾托馬迪尼曾經以假名拍過色情影片，現在都還能付費欣賞。(取自English...
史戴芬諾托馬迪尼曾經以假名拍過色情影片，現在都還能付費欣賞。(取自Englishlads)

迪士尼 種族歧視 義大利

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