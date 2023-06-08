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拒粉絲合照不是耍大牌 AV女神揭「業界潛規則」

記者陳建嘉／即時報導
河北彩花。（取材自Instagram）
河北彩花。（取材自Instagram）

日本現今最為當紅的「AV女神」之一河北彩花，曾被譽為「美到不知為何下海」，最近到夏威夷遊玩，在當地被許多粉絲認出來，河北彩花雖然一展親民魅力，熱情與他們互動，卻婉拒與他們合照，事後河北彩花本人在IG親自出面解釋，也意外曝業界潛規則。

原來，河北彩花在夏威夷被粉絲認出來，雖有不少人上前打招呼及握手，但一些想與「暗黑女神」河北彩花合影的人都被拒絕，引起熱烈討論，有少數網友還酸說，「粉絲連合照都沒資格喔」，但她事後在IG表示原因，指出每次在路上遇到粉絲上前聊天，她都會非常開心，也會盡可能地滿足粉絲的需求，只有唯獨合照會被她拒絕。河北透露，拒絕的理由其實很多，其中一個是想保護未來參與她活動的粉絲，因為有一些見面會活動，粉絲必須透過付費才能合照，如果在路上任意合照，對付費粉絲確實不太公平。

至於AV達人「一劍浣春秋」也在專欄「Play NO.1」回應此事，提到不只是河北彩花，就連他先前在秋葉原遇到剛結束活動的AV女優櫻木凜時，詢問合照也遭到拒絕，並非事務所太小氣，而是付費粉絲的權益可能受損。「一劍浣春秋」另透露，河北的經紀公司還原當時情況，「要求合照的人真的太多了」，才為此發出聲明。

河北彩花被譽為「美到不知為何下海」的AV女優。（取材自Instagram）
河北彩花被譽為「美到不知為何下海」的AV女優。（取材自Instagram）
河北彩花在限動回答粉絲為何不合照的原因。（取材自Instagram）
河北彩花在限動回答粉絲為何不合照的原因。（取材自Instagram）
河北彩花被譽為「美到不知為何下海」的AV女優。（取材自Instagram）
河北彩花被譽為「美到不知為何下海」的AV女優。（取材自Instagram）

夏威夷 日本

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