民歌天后轉戰戲劇圈 遭名導「施魔法」淚崩走不出傷痛

昔日「民歌天后」鄭怡毛遂自薦，獲得演出「地獄里長」機會。圖／風起娛樂提供

62歲的「民歌天后」鄭怡曾移民加拿大 ，2018年回台轉戰戲劇圈，近來在「地獄里長」中飾演嚴正嵐的媽媽，6日出席特映會，分享遭導演 瞿友寧「施魔法」，聊老公、雙胞胎兒子、移民心路歷程等內心世界，戳中內心傷痛，下戲後收不回，在高鐵上崩潰痛哭，甚至花了2天才逐漸復原。

鄭怡分享，嚴正嵐是她回台後，第一個認識的年輕歌手、演員，兩人受邀「跨世紀對談」，後來嚴正嵐邀請她來自己的新歌發表會，鄭怡也在這個場合認識瞿友寧，毛遂自薦：「有戲可以找我拍！」沒過多久就接到劇本。鄭怡在「地」劇被追逐、綁架，相當狼狽，嚴正嵐看了都說心疼，鄭怡笑說：「導演一直叫我頭髮弄亂一點，造型都白做了。」

一場鄭怡與嚴正嵐母女爭吵戲碼，女兒後來掉頭離開，瞿友寧為讓鄭怡進入悲痛情緒，拉她「出去聊聊」，鄭怡立刻「覺得不妙」，果然瞿友寧一句：「跟兒子很久沒見了吧？是不是很想念他們？」立刻戳中鄭怡內心。瞿友寧則說：「有時候傷心的事不是忘記了，而是不敢面對，我也是在幫他們心靈治療，挖出來消化一下比較好。」