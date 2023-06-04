金凱特蘿為何願意再演「慾望城市」？ 謎底揭曉

金凱特蘿成功成為話題焦點。（路透資料照片）

曾經被認為「永遠不可能」回歸「慾望城市」系列的金凱特 蘿，將在「慾望城市：華麗下半場」全新第2季客串，讓各方詫異。媒體報導，她不但要求不要跟3位女主角莎拉潔西卡派克、辛西亞尼克森、克莉絲汀戴維斯碰到面，也拒絕該劇的原創、「慾望城市」導演 麥可派屈克金在場，等於她過去在「慾望城市」系列中的仇家，都沒有和她的回歸客串也任何關係。

金凱特蘿此舉的動機很明顯，既然「慾望城市：華麗下半場」首季的迴響證明「慾望城市」這塊招牌不能沒有她，她也不甘心和那些她不喜歡的人再攜手，在他們不在場的情況下客串一段戲，就是她的最大極限，當然，她就算只是客串，酬勞一定拿得很高、令她很滿意。

此外，劇組據傳會安排她的段落成為第2季結尾高潮，甚至留下她的角色是否會在第3季正式歸隊的懸疑點，吸引觀眾繼續收看第3季。不過她身旁的消息來源已經放話：「千萬別指望她第3季會回來，她受到的待遇太差了。」

這位人士並沒有講明過去「慾望城市」劇組如何虧待金凱特蘿，以致她一肚子氣，堅決不想再加入，雖然「同工不同酬」—第一女主角莎拉潔西卡派克的片酬明顯高過其他人絕對是理由之一。