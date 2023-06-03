娜塔莉波曼丈夫出軌？小三是25歲環保女將

娜塔莉波曼（左）與班傑明米皮驚傳婚變，雖然尚未離婚，卻已有第三者出現。（路透資料照片）

奧斯卡 影后娜塔莉波曼與舞蹈家班傑明米皮的11年婚姻驚傳破裂，兩人被揭露早在去年已經分居，雖然至今尚未離婚，還試圖挽回，班傑明又被發現和25歲的環保女將卡蜜兒艾蒂安過從甚密，對他和娜塔莉的婚姻再次造成變數，據傳娜塔莉目前最大的考量，是保護好一雙子女。

娜塔莉波曼與班傑明米皮是在拍攝「黑天鵝」時結識，片中娜塔莉扮演面對沈重壓力的頂尖舞者，而班傑明除了擔任片子編舞之外，也客串飾演舞劇裡的王子，就這樣與娜塔莉擦出愛的火花，兩人一直被視為「才子佳人」的結合，婚後生了一兒一女，班傑明也為了娜塔莉深入鑽研她從小浸淫的猶太文化，甚至配合她改變信仰，沒有人猜得到這樣的婚姻竟然也會出現裂痕。

卡蜜兒艾蒂安是很活躍的環保運動人士，寫過書也拍過影片。圖／達志影像

根據「紐約郵報」八卦版報導，娜塔莉和班傑明去年分居後，都想再為婚姻做努力，班傑明盡可能用所有力氣想贏回娜塔莉的心，認為自己還是很深愛她與她的家人，可是年輕、知性的卡蜜兒就在此時出現在他生命中，讓他左右為難。卡蜜兒願意為理念付出，已經製作了5部關於環保的影片，還寫了一本書，登上過著名媒體，被推崇是對社會有貢獻的女青年。

娜塔莉據傳今年3月就知道班傑明和卡蜜兒的事，還是狠不下心跟班傑明徹底斷乾淨，在剛過去的5月，她為了新片「五月的你，十二月的她」跑了一趟坎城影展 ，班傑明偶爾會在她身邊出現，兩人後來還一起去聽碧昂絲 在巴黎的演唱會，幾天後被拍到共進晚餐時親吻，然而法國的狗仔卻也拍到，班傑明仍和卡蜜兒有來往，曾一起到他的辦公室，兩小時後才各自離開。據稱娜塔莉去年在拍「五」片時，劇組人員都曉得她的婚姻出狀況，幾乎是公開的秘密。

才結束沒多久的坎城影展，娜塔莉波曼亮麗出席，其實已在面對婚姻危機。（路透資料照片）

小時候演出盧貝松經典「終極追殺令」就已成名的娜塔莉波曼，不僅是「童星長大事業更旺」的代表，也被不少文青視為永遠的女神，就算她後來演出了一系列漫威英雄電影，他們對她依舊沒減少崇拜。只是連她都可能碰上第三者的威脅，演藝圈內的愛情，實在讓人很難太有信心。在正宮和外遇之間，班傑明會如何選擇，格外引人好奇，但娜塔莉是否還願意原諒他，恐怕才是關鍵。