太美沒說服力？迪麗熱巴演檢察官被嫌 嘆：改不了臉

迪麗熱巴演檢察官，卻遭到網友質疑。(取材自微博)

有著「新疆 四大美女」封號的迪麗熱巴 ，在影視劇中挑戰過形形色色角色，她近日在新劇「公訴」中演一個檢察官 ，卻被許多觀眾質疑形象不適合。熱巴受訪時坦言確實會擔心觀眾看法，「但我也做不了改變，臉也改變不了。」這番回答登上熱搜。

劇中，迪麗熱巴飾演法學院高材生安旎，入職檢察院後被分配到神秘的第四檢察部工作，面對眾多棘手的新型網路犯罪案件，她與同事們憑著智慧和正義感一一破解。熱巴表示，安旎是一個溫柔且強大的女孩，希望女生能看到她身上這種不服輸的精神。

就是這樣一個角色，卻被觀眾指出，迪麗熱巴充斥著異域風情的五官不適合該名角色，並在網上掀起熱議。

迪麗熱巴近期受訪時被問及「會不會擔心迪麗熱巴的影子太重」時，也坦言擔心自己的影子太重，「但我也做不了什麼太大改變，臉也改變不了，只能頂著我的臉去演。」

此外，熱巴還提到，為了不讓「臉」影響角色太重，於是投入更多心力在角色的塑造上，「在配音、在演技上都更加努力，讓觀眾們去相信她真的是一位檢察官。」

對此，不少粉絲聲援迪麗熱巴，「漂亮不是罪」、「沒人規定檢察官該長什麼模樣」，還稱讚她演得很好，希望迪麗熱巴不受到酸言酸語影響。