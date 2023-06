機器人猛刷大量負分 IMDb更動「小美人魚」評分系統

「網路電影資料庫」(IMDb)表示,《小美人魚》評論網頁偵測到「不尋常投票活動」,因此導致了評分系統的更動。(美聯社 / 迪士尼)

世界上最大的電影 網站「網路電影資料庫」(IMDb)5月31日表示,《小美人魚》(The Little Mermaid)的2023年真人翻拍版電影一直是「評論轟炸」(Review bomb)的主題,機器人發布的大量負面回應拉低了平均評分。

衛報報導,IMDb稱該片評論網頁偵測到「不尋常投票 活動」,導致了評分系統的更動,以減輕不合理的惡搞(trolling)。

自宣布非裔演員海莉.貝利(Halle Bailey)將扮演主角紅髮美人魚愛麗兒以來,《小美人魚》就成了爭議焦點,電影正式上映後,在IMDb吸引大約4萬3000名使用者評分,目前平均評分為剛剛好的7.0分(滿分10分),跟該站評論的總體基調大致相符。

然而,《小美人魚》同時獲得了39%的1星評分。1星評分是該站使用者可以投下的最低分數,也比大多數基本上對迪士尼 電影不冷不熱的專業影評人要更加負面。

IMDb在《小美人魚》的評論網頁註明,該站的「評分機制偵測到對本片的不尋常投票活動,為了維護我們評分系統的可靠性,已經應用了替代的加權計算方式」。

根據報導,觀察到大量的反常評分時,以前也曾使用過類似的訊息。2022年電視劇集《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings: The Rings of Power)選角時起用有色人種演員扮演中土世界居民(Middle-earth)而引發反彈,擁有IMDb的亞馬遜就因此引入72小時預審機制。