機器人猛刷大量負分 IMDb更動「小美人魚」評分系統
世界上最大的電影網站「網路電影資料庫」（IMDb）5月31日表示，《小美人魚》（The Little Mermaid）的2023年真人翻拍版電影一直是「評論轟炸」（Review bomb）的主題，機器人發布的大量負面回應拉低了平均評分。
衛報報導，IMDb稱該片評論網頁偵測到「不尋常投票活動」，導致了評分系統的更動，以減輕不合理的惡搞（trolling）。
自宣布非裔演員海莉．貝利（Halle Bailey）將扮演主角紅髮美人魚愛麗兒以來，《小美人魚》就成了爭議焦點，電影正式上映後，在IMDb吸引大約4萬3000名使用者評分，目前平均評分為剛剛好的7.0分（滿分10分），跟該站評論的總體基調大致相符。
然而，《小美人魚》同時獲得了39%的1星評分。1星評分是該站使用者可以投下的最低分數，也比大多數基本上對迪士尼電影不冷不熱的專業影評人要更加負面。
IMDb在《小美人魚》的評論網頁註明，該站的「評分機制偵測到對本片的不尋常投票活動，為了維護我們評分系統的可靠性，已經應用了替代的加權計算方式」。
根據報導，觀察到大量的反常評分時，以前也曾使用過類似的訊息。2022年電視劇集《魔戒：力量之戒》（The Lord of the Rings: The Rings of Power）選角時起用有色人種演員扮演中土世界居民（Middle-earth）而引發反彈，擁有IMDb的亞馬遜就因此引入72小時預審機制。
推特連結：https://twitter.com/guardiannews/status/1664233089395200002
上一則
性侵污名2年 遭好萊塢封殺…男神獲清白：我要重建人生
下一則
FB留言