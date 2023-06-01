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機器人猛刷大量負分 IMDb更動「小美人魚」評分系統

編譯周辰陽／即時報導
「網路電影資料庫」（IMDb）表示，《小美人魚》評論網頁偵測到「不尋常投票活動」，因此導致了評分系統的更動。（美聯社 / 迪士尼）
「網路電影資料庫」（IMDb）表示，《小美人魚》評論網頁偵測到「不尋常投票活動」，因此導致了評分系統的更動。（美聯社 / 迪士尼）

世界上最大的電影網站「網路電影資料庫」（IMDb）5月31日表示，《小美人魚》（The Little Mermaid）的2023年真人翻拍版電影一直是「評論轟炸」（Review bomb）的主題，機器人發布的大量負面回應拉低了平均評分。

衛報報導，IMDb稱該片評論網頁偵測到「不尋常投票活動」，導致了評分系統的更動，以減輕不合理的惡搞（trolling）。

自宣布非裔演員海莉．貝利（Halle Bailey）將扮演主角紅髮美人魚愛麗兒以來，《小美人魚》就成了爭議焦點，電影正式上映後，在IMDb吸引大約4萬3000名使用者評分，目前平均評分為剛剛好的7.0分（滿分10分），跟該站評論的總體基調大致相符。

然而，《小美人魚》同時獲得了39%的1星評分。1星評分是該站使用者可以投下的最低分數，也比大多數基本上對迪士尼電影不冷不熱的專業影評人要更加負面。

IMDb在《小美人魚》的評論網頁註明，該站的「評分機制偵測到對本片的不尋常投票活動，為了維護我們評分系統的可靠性，已經應用了替代的加權計算方式」。

根據報導，觀察到大量的反常評分時，以前也曾使用過類似的訊息。2022年電視劇集《魔戒：力量之戒》（The Lord of the Rings: The Rings of Power）選角時起用有色人種演員扮演中土世界居民（Middle-earth）而引發反彈，擁有IMDb的亞馬遜就因此引入72小時預審機制。

推特連結：https://twitter.com/guardiannews/status/1664233089395200002

IMDb在《小美人魚》的評論網頁註明，該站的「評分機制偵測到對本片的不尋常投票活...
IMDb在《小美人魚》的評論網頁註明，該站的「評分機制偵測到對本片的不尋常投票活動，為了維護我們評分系統的可靠性，已經應用了替代的加權計算方式」。(擷自IMDb網站)

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