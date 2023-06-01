我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

性侵污名2年 遭好萊塢封殺…男神獲清白：我要重建人生

記者陳建嘉／即時報導
艾米漢默性醜聞官司纏身2年，最終獲判不起訴。(美聯社)
艾米漢默性醜聞官司纏身2年，最終獲判不起訴。(美聯社)

艾米漢默因演出「紳士密令」、「以你的名字呼喚我」被封為好萊塢男神，原本聲勢大好，卻在2021年流出多張對話截圖，自招酷愛性虐待，還嚮往吃人肉、喝血，而後被前女友艾菲安傑勒瓦公開指控性侵，讓他名氣一落千丈，洛杉磯警方經過2年調查，昨日正式宣判不起訴，原因是「沒有明確證據」。

艾菲在2021年2月向警方報案，指出與艾米交往期間，慘遭性虐、暴力性侵，艾米雖然堅決否認指控，但後續又有不少女性出面痛批，更表明艾米確實曾說過「想要吃掉妳」等變態字句。

艾米漢默因此被經紀公司解雇，更被好萊塢封殺到無戲可拍，最終僅能靠當服務人員、推銷員維生。

根據「CNN」報導，洛杉磯法院調查艾米漢默的案件後，發現並沒有實際證據，讓他們能對艾米提出刑事控訴，檢查官更指出，「由於兩造關係複雜，無法證明存在非自願、強制的性接觸，我們沒有確切證據證明其罪行。」

艾米沉默2年後，首度在IG發表聲明，首先感謝檢察官的明察秋毫，終於還他清白，「我的名譽得到了平反，期待能開始一段漫長、艱難的過程，再度重建我的人生」。

艾米最後一部宣傳主演的作品是2020年的浪漫電影「蝴蝶夢」，當時一度傳出他與女主角莉莉詹姆斯頻在片場曖昧，結婚多年的妻子伊莉莎白錢伯斯因而提出離婚，此後參與演出「尼羅河謀殺案」等電影更徹底消失宣傳，即便艾米的性侵醜聞獲得平反，但他確實曾說過許多不堪入目的情色字句，與他以往深情、溫和的人設大不相同，外界認為他若要要重返好萊塢，恐怕還需要一段很長的時間。

艾米漢默(右)曾與「甜茶」提摩西查勒梅合作浪漫電影「以你的名字呼喚我」。(美聯社...
艾米漢默(右)曾與「甜茶」提摩西查勒梅合作浪漫電影「以你的名字呼喚我」。(美聯社)
艾米漢默(右)曾與亨利卡維爾主演諜報動作電影「紳士密令」。(圖／華納兄弟提供)
艾米漢默(右)曾與亨利卡維爾主演諜報動作電影「紳士密令」。(圖／華納兄弟提供)
艾米漢默性醜聞官司纏身2年，最終獲判不起訴。(路透)
艾米漢默性醜聞官司纏身2年，最終獲判不起訴。(路透)
艾米漢默(右)爆出性醜聞之後，前妻伊莉莎白錢伯斯曾發文「願意支持任何受到虐待或攻...
艾米漢默(右)爆出性醜聞之後，前妻伊莉莎白錢伯斯曾發文「願意支持任何受到虐待或攻擊的受害者」。(美聯社)

性侵 好萊塢 電影

上一則

看光光…彭于晏裸身濕照流出 驚見「超大6塊肌」

下一則

機器人猛刷大量負分 IMDb更動「小美人魚」評分系統

延伸閱讀

性侵醜聞纏身5年 高雲翔胖到認不出來

性侵醜聞纏身5年 高雲翔胖到認不出來
不當搜查手機600張照片當證據？ 前CIA探員涉性侵控罪恐撤銷

不當搜查手機600張照片當證據？ 前CIA探員涉性侵控罪恐撤銷
「男人就是這樣」川普性侵醜聞 不影響挺川派婦女票

「男人就是這樣」川普性侵醜聞 不影響挺川派婦女票
5年前陷性侵醜聞 40歲男星洩近況 網：胖到認不出來

5年前陷性侵醜聞 40歲男星洩近況 網：胖到認不出來

熱門新聞

迪士尼真人版「小美人魚」上映後引發不少討論。圖／摘自imdb

英女歌手批「小美人魚」：不想教給女兒這個觀念

2023-05-30 14:02
迪麗熱巴魚尾洋裝胸前開深V。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V尬唐嫣美腿 網瘋猜楊冪「不見人影」原因

2023-05-30 13:24
秦漢準媳婦身材很養眼。圖／摘自臉書

秦漢178cm準媳婦曬「比基尼辣照」修長美腿震撼網友

2023-05-26 15:56
44歲劉濤在「做自己的光」與32歲劉宇寧演姐弟戀，網友直呼看不下去了。（取材自微博）

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

2023-05-23 08:40
劉香慈被二兒子捕捉性感照。圖／截圖自臉書

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

2023-05-26 13:53
李連杰近來樣貌再度引發熱議。（取材自微博）

怎麼了？60歲李連杰暴瘦代言 「斷崖式衰老」惹網心疼

2023-05-30 23:14

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行