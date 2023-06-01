性侵污名2年 遭好萊塢封殺…男神獲清白：我要重建人生

艾米漢默性醜聞官司纏身2年，最終獲判不起訴。(美聯社)

艾米漢默因演出「紳士密令」、「以你的名字呼喚我」被封為好萊塢 男神，原本聲勢大好，卻在2021年流出多張對話截圖，自招酷愛性虐待，還嚮往吃人肉、喝血，而後被前女友艾菲安傑勒瓦公開指控性侵 ，讓他名氣一落千丈，洛杉磯警方經過2年調查，昨日正式宣判不起訴，原因是「沒有明確證據」。

艾菲在2021年2月向警方報案，指出與艾米交往期間，慘遭性虐、暴力性侵，艾米雖然堅決否認指控，但後續又有不少女性出面痛批，更表明艾米確實曾說過「想要吃掉妳」等變態字句。

艾米漢默因此被經紀公司解雇，更被好萊塢封殺到無戲可拍，最終僅能靠當服務人員、推銷員維生。

根據「CNN」報導，洛杉磯法院調查艾米漢默的案件後，發現並沒有實際證據，讓他們能對艾米提出刑事控訴，檢查官更指出，「由於兩造關係複雜，無法證明存在非自願、強制的性接觸，我們沒有確切證據證明其罪行。」

艾米沉默2年後，首度在IG發表聲明，首先感謝檢察官的明察秋毫，終於還他清白，「我的名譽得到了平反，期待能開始一段漫長、艱難的過程，再度重建我的人生」。