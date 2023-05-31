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發福、髮量稀少像大嬸？ 鄭爽近照…嚇壞一票粉絲

娛樂新聞組／即時報導
鄭爽(右)的近照讓很多粉絲認不出來。(取材自微博)
鄭爽(右)的近照讓很多粉絲認不出來。(取材自微博)

演出「一起來看流星雨」、「微微一笑很傾城」走紅的31歲的大陸女星鄭爽，曾被評為「90後四小花旦」，前途看好。但她在代孕、陰陽合同風波後，遭到官方封殺。神隱已久的她，近日被瘋傳與粉絲的合照，只見鄭爽發福不少，還有人說她的「髮量稀少」、「看起來像大嬸」。

鄭爽2018年因參加節目「這！就是鐵甲」與素人男友張恒傳出戀情，但後來分手。不料，2021年爆出兩人在2019年底和2020年初在美國找代孕生下一女一子，後又爆出因涉嫌陰陽合約事件挨罰，導致鄭爽名聲全毀，直接消失在演藝圈。

淡出後的鄭爽被傳搬到美國，但過得相當窮困潦倒。直到去年8月鄭爽生日時，她才久違現身，透過IG與簡單向粉絲吐露感恩心聲。

近日，網上瘋傳鄭爽與民眾的合照，照片中，她身穿白長袖，臉蛋看上去比以前圓潤許多，髮際線也後退不少，引網友驚訝表示「看不出來是她」、「看評論才知道是鄭爽」。

但也有粉絲指出「這圗P得太過分了」，認為是有心人士刻意修圖，醜化鄭爽。

據悉，鄭爽今年在微博開了新的工作室帳號，不久前還曬出與愛犬的合照，配文寫道：「開心生活、踏實睡覺、努力學習、好好吃飯。莫失心所念，萬物盡可期。」生活似乎過得很悠閒。

鄭爽曾被評為「90後四小花旦」之一。(取材自微博)
鄭爽曾被評為「90後四小花旦」之一。(取材自微博)

鄭爽 微博

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