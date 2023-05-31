小S爆料只要具俊曄在家 大S吃飯…變殘廢餐

具俊曄(右)上小S節目，兩人互動熱絡。圖／東森提供

小S 爆料具俊曄 每天在家跟大S 上演偶像劇，甚至親自一口一口餵大S吃飯，他羞回，「我正把20年沒談的戀愛，一次補回來，所以請妳多理解我們」。

具俊曄當年以酷龍身份上過小S主持的「娛樂百分百」，隔了24年，這回以姊夫身份上她的節目「小姐不熙娣」，雖然經常在家中相見，但小S訪問姊夫前太過緊張，因此狂跑廁所，但節目開場，他立刻隨性跟小姨子來一段招牌國標舞打招呼，馬上進入最佳狀況。

小S單刀直入問具俊曄，當年為何喜歡的是大S，而不是自己？具俊曄深情說，「因為她真的很美，熙媛就是我的菜」。談及多年後再度與大S聯繫上，其實撥打電話當下，他心情十分忐忑，擔心遭拒接，所幸結局是好的。小S透露大S和姊夫私下彷彿每天上演偶像劇，看到兩人在家大秀恩愛，她都會在旁高唱韓劇主題曲「You are my destiny」當配樂。

最誇張的是，小S曝只要姊夫在，大S吃飯連手指頭都不必動，「他親自一口口餵愛妻吃飯，她會像寶寶一樣躺著邊睡邊吃」，他笑說，自己以前不是浪漫的人，遇上大S後才變這樣，主動想為她付出。