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坦言外界眼光壓力大 「小美人魚」荷莉吐真心話

記者陳建嘉／台北－雪梨連線專訪
飾演「愛麗兒」的荷莉貝利。圖／迪士尼提供
飾演「愛麗兒」的荷莉貝利。圖／迪士尼提供

荷莉貝利、梅麗莎麥卡錫近期帶來主演電影「小美人魚」，日前接受本報系專訪，荷莉貝利提到扮演經典動畫角色「愛麗兒」壓力非常大，也尊重外界的質疑，「我知道很多人非常喜歡這個故事，我只能抱持著真誠的態度，去面對這個故事」，並說這部電影的製作團隊非常美好且強大，給予她許多幫助。

梅麗莎麥卡錫雖是好萊塢的喜劇天后，並2度入圍奧斯卡獎，但她同樣壓力不小，「我知道每個人都有他們自己的想法，我只能完整付出我對原作的愛」，並說很多人會很質疑為何要把經典動畫拍成真人版，「我們想用現代人的角度，重新講述這個故事，劇本上當然也做了一些改變」，2人覺得原作當然是無法超越的經典，「但對我們來說，這部電影也是充滿感情的佳作」。

荷莉當年透過層層面試才獲得該角，她非常開心梅麗莎願意演出反派「烏蘇拉」，「當我得知她第一次要來片場，我超緊張的」，並說梅麗莎不只是個優秀的演員，也是傑出的編劇、服裝設計師，「結果她本人比我想像中還要親切、溫暖，我很開心，我終於成為一個可以與梅麗莎一起工作的演員了」。

梅麗莎則自爆2人初次相遇時，當時荷莉正在練唱，只是一再重複3個音符，美妙歌聲讓她瞬間落淚，「我就像被雷打到一樣震驚，只能一直大哭，她應該覺得我瘋了，她根本還沒開始真正唱歌呢」。導演羅伯馬歇爾誤以為梅麗莎遇到委屈的事，立刻跑到她身邊，不停拍她肩膀安慰，讓梅麗莎只能尷尬回，「抱歉，我沒事，我只是現在聽到她唱歌，無法控制我的情感」，逗得全場劇組人員哈哈大笑。

荷莉、梅麗莎得知台灣四面環海，很期待台灣粉絲能喜歡這部獻給海洋的浪漫故事，「台灣的粉絲們，我們真的希望你們能享受這部電影」。「小美人魚」現正在台熱映中。

飾演「愛麗兒」的荷莉貝利(右)、飾「烏蘇拉」的梅麗莎麥卡錫向台灣粉絲熱情打招呼。...
飾演「愛麗兒」的荷莉貝利(右)、飾「烏蘇拉」的梅麗莎麥卡錫向台灣粉絲熱情打招呼。圖／迪士尼提供
飾演「愛麗兒」的荷莉貝利(左起)、導演羅伯馬歇爾以及「烏蘇拉」梅麗莎麥卡錫日前出...
飾演「愛麗兒」的荷莉貝利(左起)、導演羅伯馬歇爾以及「烏蘇拉」梅麗莎麥卡錫日前出席雪梨首映會。圖／迪士尼提供
荷莉貝利表示演「愛麗兒」確實受到外界壓力。圖／迪士尼提供
荷莉貝利表示演「愛麗兒」確實受到外界壓力。圖／迪士尼提供
飾演「愛麗兒」荷莉貝利(右)、「烏蘇拉」梅麗莎麥卡錫坦言演「小美人魚」壓力大。圖...
飾演「愛麗兒」荷莉貝利(右)、「烏蘇拉」梅麗莎麥卡錫坦言演「小美人魚」壓力大。圖／迪士尼提供
「愛麗兒」荷莉貝利(右)、「烏蘇拉」梅麗莎麥卡錫坦言演「小美人魚」壓力大。圖／迪...
「愛麗兒」荷莉貝利(右)、「烏蘇拉」梅麗莎麥卡錫坦言演「小美人魚」壓力大。圖／迪士尼提供
飾演「愛麗兒」的荷莉貝利(左)、「烏蘇拉」梅麗莎麥卡錫出席雪梨首映會。圖／迪士尼...
飾演「愛麗兒」的荷莉貝利(左)、「烏蘇拉」梅麗莎麥卡錫出席雪梨首映會。圖／迪士尼提供
飾演「愛麗兒」的荷莉貝利有不少下水場景。圖／迪士尼提供
飾演「愛麗兒」的荷莉貝利有不少下水場景。圖／迪士尼提供
飾演「愛麗兒」的荷莉貝利歌聲動人。圖／迪士尼提供
飾演「愛麗兒」的荷莉貝利歌聲動人。圖／迪士尼提供
飾演「烏蘇拉」的梅麗莎麥卡錫雖是大反派，戲外卻是照顧所有劇組的好媽媽。圖／迪士尼...
飾演「烏蘇拉」的梅麗莎麥卡錫雖是大反派，戲外卻是照顧所有劇組的好媽媽。圖／迪士尼提供

電影 麥卡錫 奧斯卡獎

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