太猛了…億萬點閱女神露面 五月天7攻鳥巢吸金近億美元

五月天獻唱「因為你所以我」、「乾杯」、「玫瑰少年」等歌曲。圖／相信音樂提供

五月天昨晚以橫跨2周、雙主題演唱會7度站上大陸北京 鳥巢，相隔1369天跟粉絲相見歡，還有搶票失敗的粉絲自四面八方而來齊聚場外同樂，五月天格外感動，尾聲時感性地說：「真的不想結束！如果可以的話，想把時光倒轉，再度回到天亮、再度重唱，謝謝你們。」6場共有60萬人參與，總票房約為29億台幣(約合9438萬美元)。

率先登場的是「好好好想見到你」世界巡演，五月天謝謝粉絲3年多來不離不棄，石頭說：「經過那麼久，我發現鳥巢的朋友，都變得熱情了一點。」阿信則承諾「五月天還是會常常回來的」，有感而發說五月天1999年發行第1張專輯，轉眼間已經過了24年，這時台下有家長說自己的小孩現在5歲，阿信笑說：「五月天有很多歌，需要經歷才會越聽越好聽，小朋友你可能再過20年你就懂了。」

他們獻唱「因為你所以我」、「乾杯」、「玫瑰少年」等歌曲，並邀來擁有破億點閱歌曲的師妹白安合唱「人生海海」、「OAOA」，成為一大彩蛋。

五月天2度安可唱到最後1首歌曲「憨人」時，阿信說感受很夢幻且不真實，「我們終於回來了！再度踏上鳥巢舞台，終於真的真的真的見到你了！」全場瞬間放聲尖叫，他說：「如果有人問我今晚在鳥巢的感覺是什麼？我會很難形容，請你看看你的前後左右，這批星空叫等待之後的相見，叫做相見之後的最燦爛。」

然後阿信談到：「不知道明明沒有想過，地球上如果有五月天的最後1場演唱會，那時候不知道你們幾歲了？如果這是最後1場，我很開心我與你們同在，我想聽到是你們的聲音。」最後3度安可帶來「戀愛ing」。