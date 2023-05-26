Netflix熱片「人生大事」戲骨病逝 張譯心疼 朱一龍不捨

「人生大事」朱一龍、羅京民曾有精湛合作。圖／摘自微博

演出Netflix 熱門電影 「人生大事」的資深演員羅京民，26日凌晨病逝，享壽67歲。羅京民的逝世噩耗傳出後震驚大陸演藝圈，相關關鍵字立刻登上微博 熱搜，朱一龍也發文緬懷。

中國媒體報導指出，中視協演員工作委員會今上午11點半左右發布消息，表示演員羅京民因病於凌晨逝世，享壽67歲。同為知名演員的後輩張譯在微博發文嘆：「心疼你啊，老爺子。」

朱一龍則在今天午間發文表示：「羅京民老師，一路走好。」並放上轉成黑白色彩的對方劇照，他們之間的緣分很深，在去年共演的「人生大事」，他所飾演的莫三妹有坐牢前科，被經營葬儀社的父親老莫（羅京民 飾演）嫌棄，直到武小文（楊恩又飾演）闖入自己的生活，決心要做個好爸爸，故事感人，不僅創下人民幣17億票房（約台幣73億），更在登上Netflix 締造點閱新高紀錄。