Netflix熱片「人生大事」戲骨病逝 張譯心疼 朱一龍不捨
演出Netflix熱門電影「人生大事」的資深演員羅京民，26日凌晨病逝，享壽67歲。羅京民的逝世噩耗傳出後震驚大陸演藝圈，相關關鍵字立刻登上微博熱搜，朱一龍也發文緬懷。
中國媒體報導指出，中視協演員工作委員會今上午11點半左右發布消息，表示演員羅京民因病於凌晨逝世，享壽67歲。同為知名演員的後輩張譯在微博發文嘆：「心疼你啊，老爺子。」
朱一龍則在今天午間發文表示：「羅京民老師，一路走好。」並放上轉成黑白色彩的對方劇照，他們之間的緣分很深，在去年共演的「人生大事」，他所飾演的莫三妹有坐牢前科，被經營葬儀社的父親老莫（羅京民 飾演）嫌棄，直到武小文（楊恩又飾演）闖入自己的生活，決心要做個好爸爸，故事感人，不僅創下人民幣17億票房（約台幣73億），更在登上Netflix 締造點閱新高紀錄。
羅京民的本名為羅京明，1956年出生於陝西省西安市，是大陸男演員、話劇演員。羅京民曾因在王寶強的成名作「士兵突擊」中，出演許三多(王寶強飾演）的父親而被觀眾所熟知。之後演出「平凡的世界」、「我的團長我的團」和「人生大事」，而他在「人生大事」中的台詞「人生，除死無大事」，是不少影迷認定全劇金句。
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