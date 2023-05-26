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大S再闢戰場…強制執行汪小菲擔保金 165萬可望先到手

記者林孟潔／台北即時報導
大S（右）、汪小菲。圖／翻攝自微博
大S（右）、汪小菲。圖／翻攝自微博

大S與韓國歌手具俊曄再婚後，前夫汪小菲拒絕依協議支付生活費用，大S拿當初的調解筆錄聲請強制執行750萬元(新台幣，約合24.4萬美元)財產，汪小菲提供165萬元(約合5.4萬美元)擔保金後，獲准停止執行；大S另闢戰場，再就200萬生活費、500萬違約金，聲請先強制執行汪小菲提存於法院的165萬擔保金獲准，法院提存所依執行命令解交，但汪小菲不服聲明異議，台北地方法院裁定駁回，可抗告。

若汪小菲本件聲明異議提抗告被台灣高等法院駁回而確定，代表大S毋庸等債務人異議之訴官司的判決，可先將165萬元拿到手。

大S認為汪小菲未依調解筆錄約定給付生活費，聲請強制執行汪小菲750萬元財產獲准；汪小菲提存165萬元擔保金，聲請停止執行獲准，並提債務人異議之訴，一審判汪小菲敗訴，案件上訴二審審理中。

大S另闢戰場，就200萬生活費、500萬違約金部分，再聲請執行汪小菲提存的165萬擔保金獲准，法院提存所依執行命令解交165萬元，但汪小菲聲明異議，認為債務人異議之訴判決尚未確定，提存所不應准予解交165萬元，認為提存所處分違法。

法院提存所認為，提存所受執行命令拘束解交165萬元，沒有審酌解交與否的權限，且民事執行處也未表示停止執行，認為汪小菲異議無理由。

民事執行處指出，大S除了原先被停止執行的債權外，去年12月7日再就200萬元生活費、500萬元違約金，聲請強制執行，並指明以汪小菲提存的165萬元為執行標的，審酌兩次債權不同，核准執行命令，且汪小菲就執行命令聲明異議，也於本月5日被裁定駁回。

台北地院認為，民事執行處既已核發執行命令，提存所就應受拘束解交165萬元，並無違法之處，汪小菲不服強制執行命令，應依程序救濟，而不是針對提存所處分提出異議，認為提存所解交165萬元沒有違誤，裁定駁回異議。

汪小菲 大S 具俊曄

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