有錢 有名 有大鵰 他們成了男神女神收割機

亞莉安娜（右）曾透露過彼得戴維森有「大鵰」。（路透資料照片）

許多人嚮往名流或明星生活多采多姿，更羨慕他們常有機會和大家崇拜的男神女神直接接觸，而有些人還因為前後交往的對象都是這樣的「神」級人物，讓平民百姓嫉妒不已。這些男神女神收割機，到底本身有啥過人條件，才能擁有那麼精彩的感情生活？

才被揭露與「比利‧林恩的中場戰事」英國英俊小生喬歐文結束6年情的美國樂壇公主泰勒絲，很快就與曾經短暫約會過的「1975樂團」主唱馬蒂希利重燃愛火，她過去還曾交往過漫威影集「洛基」男主角湯姆希德斯頓、「強納斯兄弟」的二哥喬、「斷背山」提名奧斯卡獎 的傑克葛倫霍、「暮光之城」狼人泰勒洛特等，名單非常精彩，都是擁有眾多女性影迷仰慕的男神。泰勒絲本身當紅，身家豐厚又高䠷俏麗，就像高中校園裡最出風頭、最多人崇拜的女王，因此將男神們手到擒來，不太讓人意外。

近日被傳與文青男神「甜茶」提摩西夏勒梅在約會的凱莉詹納，則是金卡戴珊同母異父的小妹，和姊姊們都因為實境秀而擁有廣大知名度，又成立彩妝品牌，身家據估計高達7億5000萬美元，遠比提摩西的資產更豐厚，同樣符合「有名又有錢」的標準。有女性網友抱怨她「像抓寶可夢一樣收集男神」，無奈就是沒有她的出眾條件，只能看著她換過一位又一位的男神男友。