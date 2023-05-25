馮小剛一家三口罕露面 17歲養女撞臉小S二女兒？

小S的二女兒許韶恩。(取材自Instagram)

中國名導馮小剛1999年與女星徐帆再婚，兩人未育子女，但有個17歲的養女徐朵。徐朵日前跟著父親參加華表獎，趁機追星，在後台與各路大咖明星合照，照片流出，引發網友熱議。

徐朵日前跟隨馮小剛、徐帆出席中國電影 華表獎，並上傳了與易烊千璽、范丞丞、黃景瑜、韓庚、Angelababy 等人的合照，展現星二代的強大人脈，而她標緻的五官和長髮披肩的模樣，掀起網友討論，還有人說徐朵與小S 的二女兒許韶恩(Lily)十分相像。

馮小剛一家三口難得同框。(取材自微博)

當天，馮小剛夫婦帶著徐朵在華表獎紅毯上合影。65歲的馮小剛穿著筆挺的西服，看起來精神奕奕。55歲的徐帆穿著一件黑白印花長裙，十分優雅。站在中間的徐朵，雖然穿著簡單的T恤和長褲，但身材窈窕，容貌也很精緻，網友紛紛稱讚「女大十八變」。

徐朵(右)追星成功，曬出和范丞丞的合影。(取材自微博)

據悉，馮小剛和前妻張娣育有一個女兒馮思羽，後來與徐帆再婚後，他考慮到自己患有白癜風（白斑症），於是沒有生育子女，領養了徐朵。而徐朵還曾因與馮小剛長得相似，一度被傳是馮小剛在外的私生女。

多年來，徐帆一直將徐朵視如己出，還將她送入了美國頂尖貴族學校。而為了陪伴女兒，徐帆更是淡出了娛樂圈，甘願當一名家庭主婦，每天接送女兒上下學。