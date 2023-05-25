台76歲資深歌手爆昏迷2周瀕死：看到自己躺在病床上

左起孫情、張琪、侯麗芳、張琴將於6月10日在國父紀念館開唱。圖／社團法人台灣失智症協會提供

76歲資深歌手張琪今（25）和演員妹妹張琴、侯麗芳及孫情出席台灣失智 症協會舉辦的公益記者會，宣布6月10日於國父紀念館舉辦「忘不了我們的歌」演唱會，透過重現經典好歌，為失智家庭送暖。張琪表示這場演唱會將是她的告別作，原來她前陣子生了場大病，在加護病房住了2個禮拜，甚至「看到自己躺在病床上」。

張琪說：「這場演唱會是自己歌壇的回顧，疫情 期間，自己因為疫苗 接種不適，在醫院加護病房住了2個禮拜，經歷那場死劫，先生鼓勵我，把出道60年當作禮物，希望我在舞台上再次開唱。」張琪表示當時高燒逾40度，一度陷入昏迷，她苦笑說：「那陣子先生植牙，體力又不好，我那時有61公斤，半夜打電話叫妹妹來幫忙，我不喜歡救護車的聲音，聽到會害怕，我妹妹跟我先生把我扛上車，一起送我去醫院。」

她表示自己燒了6天才醒來，後來才發現自己對次蛋白mRNA嚴重過敏，導致全身血管發炎，且她臥病在床期間，竟從空中看到自己躺在病床上，「我在上面看著自己，連點滴都一模一樣。」妹妹張琴心疼說：「這是瀕臨死亡的狀態。」

張琪說當時向神明祈禱：「我這一生中真的很乖，我孝順父母、孝愛公婆，我是個很乖的女人，如果祢覺得功德圓滿，快把我帶走，如果留下我，覺得我還能做一點事，請讓我能漸漸恢復。」她難忘當時皮膚布滿紅斑，就連指甲都脫離，醫生說她死裡逃生。她表示人終有一死，「我哭著來這個世界，我要笑笑地離開這裡。」