宋仲基未攜孕妻出席坎城影展 理由是「不適合胎教」

宋仲基(右)在黑幫電影「禍亂」極盡扮醜演出。圖／摘自IG

宋仲基 從影多年，總算以黑幫電影 「禍亂」入圍坎城影展 一種注目單元，他也特地前往法國坎城出席首映，先前他曾說會帶剛新婚的孕妻凱蒂露易斯桑德斯﻿一起出席，隨後卻認為電影暴力場面過多，不適合胎教，所以凱蒂最後未出席。

宋仲基在坎城受訪時心情極好，更主動喊話「我要當一個會賺錢的爸爸」。

宋仲基近期婚姻、事業兩得意，他宣傳「禍亂」時接受韓媒訪問，不時提到凱蒂，主動公開示愛，「我與妻子一起來到坎城，雖然距離生產只剩下一個月的時間，但這裡的文化鼓勵孕婦多多走動，雖然我在影展，但我全部的注意力都在她身上」。

他並說老婆從前在當演員時，多次前往坎城，但他是初次前往，戲院的位置也不熟，最後是凱蒂與他一邊看著地圖，向他指引方向，「她還告訴我很多關於這邊業界的文化，以訪問、派對等前輩的立場，給了我很多建議」。

此外，宋仲基接受韓媒「MAXMOVIE」訪問，提到自己看到劇本後就很想投資，但又怕公司不答應，才會以不領片酬的形式協助拍攝，他更一度開玩笑向記者說「沒收片酬這麼值得成為新聞話題嗎？你們能去掉『無片酬』這3個字嗎？」請媒體不要過度強調這個字眼，「因為我即將要有小孩，要成為一個爸爸了，接下來還要更努力工作賺錢呢」。