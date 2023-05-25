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被挖昔上「我猜」差很大 周曉涵驚吐「嚴重車禍」真相

記者杜沛學／台北即時報導
周曉涵如今是戲劇圈女神。記者沈昱嘉／攝影
周曉涵如今是戲劇圈女神。記者沈昱嘉／攝影

台灣女演員周曉涵有感近日再被挖出她過去上「我猜我猜我猜猜猜」節目時的樣貌，在臉書上發文吐露「現在回頭看當時的自己，我也覺得差很大。」的原因，「說到這又得再次提起我的人生大事，20出頭左右我出了場車禍。」坦言自己有過一段「歪掉的時期」。

周曉涵當時以「眼鏡美女」之名上節目，她嘆：「每一次看都覺得好點點點(意指無語、一言難盡)，那時候怎麼會答應要去上我猜啊？什麼網路美女、眼鏡美女的，簡直尷尬癌大爆發，明明才剛出完車禍復原沒多久，就因為我弟擅自作主幫我報名，再加上電視台勤奮積極的說服，就硬著頭皮去了。」

提到過去出車禍的經歷，周曉涵形容當時的自己：「右臉受到嚴重撞擊傷到了骨頭，當時在醫院躺了一個禮拜，因此節目上我的臉才會看起來不太對稱，有點怪怪的，還帶點腫腫的。所以我並不是從小美到大的那種，也有過很長一段歪掉的時期。」

至於後來為何變美，周曉涵也分享：「後來去矯正了牙齒，也嘗試臉部的整骨，再搭配按摩、簡單運動、吃營養品，多接觸美的事物，做些讓自己開心的事，以及身處在一個有愛的環境裡，慢慢的恢復了，也就成了現在的樣子。」

周曉涵感嘆：「女大十八變算什麼，七十二變都有可能，我接受身體裡破碎的聲音和癒合的過程，看外表並不膚淺，膚淺的是『只』看外表卻不看其它，不是醜小鴨變天鵝都需要靠整形，現在有太多方式可以讓人變美了，但腦袋裡裝的東西是無可取代的，一起努力吧。」

周曉涵再被挖出昔日上「我猜我猜我猜猜猜」的樣貌。圖／截自YouTube
周曉涵再被挖出昔日上「我猜我猜我猜猜猜」的樣貌。圖／截自YouTube

車禍 臉書

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