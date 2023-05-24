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吳彥祖被「林心如兒子」讚「最帥港星」 反應驚人

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
美劇「西遊ABC」結合奇幻、青春等題材。圖／迪士尼提供
美劇「西遊ABC」結合奇幻、青春等題材。圖／迪士尼提供

迪士尼奇幻美劇「西遊ABC」找來眾多華人明星主演，吳彥祖、劉敬在劇中飾演一對父子，吳彥祖更扮演法力無邊的「孫悟空」，劉敬不但嘴甜喊吳彥祖是「最帥港星」，逗得吳彥祖哈哈大笑，更說自己接演後，身邊一堆朋友都想透過他要吳彥祖的簽名照，他大笑回應「沒有，才不給」，並解釋仍要以工作為重。

吳彥祖提到會接演「西遊ABC」是對這個故事很感興趣，假設「孫悟空」下凡來到現代美國，會是什麼樣子，「這是很不一樣的孫悟空，他已經當爸爸了，因為他的兒子頑皮、不聽話還跑去人間，讓他好像看到年輕時的自己」，吳彥祖在戲外則與模特兒妻子Lisa S.育有一女，他笑稱當然有添入自身經驗，「當上爸爸之後，就必須要更成熟，必須是個有責任的人」。

劉敬來自台灣，曾在「華燈初上」與林心如飾演母子，2人被問私底下是否有交流台灣美食，吳彥祖立刻喊「當然有，我很想吃滷肉飯」，劉敬更說如果吳彥祖下次來台北，要帶他去吃牛肉麵、燒餅油條，讓吳彥祖直呼「我真的餓了」，也期待下次來台灣。其實，這幾年受到新冠肺炎影響，久居美國加州的吳彥祖為了家人健康，鮮少出國工作，「當然還是很想念你們，有機會一定會去台灣」。

吳彥祖與楊紫瓊是多年朋友，也一直視對方為影壇前輩，如今再度合作「西遊ABC」更是充滿火花。楊紫瓊今年憑藉「媽的多重宇宙」成為影史首位奧斯卡影后，吳彥祖則提到從去年底獎季開始，就看到楊紫瓊頻頻奪下各大影評人協會獎項，「只要她拿一座獎，我就會傳訊祝賀為她開心，她努力了40年，真的很為她開心」。「西遊ABC」已在Disney+獨家播映。

劉敬在「西遊ABC」與吳彥祖飾演父子。圖／迪士尼提供
劉敬在「西遊ABC」與吳彥祖飾演父子。圖／迪士尼提供
吳彥祖向許久不見的台灣粉絲打招呼。圖／迪士尼提供
吳彥祖向許久不見的台灣粉絲打招呼。圖／迪士尼提供
吳彥祖(右)與楊紫瓊在「西遊ABC」有許多精彩對戲。圖／迪士尼提供
吳彥祖(右)與楊紫瓊在「西遊ABC」有許多精彩對戲。圖／迪士尼提供
吳彥祖(中)在「西遊ABC」挑戰扮演「孫悟空」。圖／迪士尼提供
吳彥祖(中)在「西遊ABC」挑戰扮演「孫悟空」。圖／迪士尼提供

楊紫瓊 加州 迪士尼

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