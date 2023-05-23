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影壇天后與白馬王子偶像闊別多年再相逢 現在模樣驚人

記者蘇詠智／即時報導
「七個畢業生」當年捧出一堆偶像，包括安德魯麥卡西（右一）與黛咪摩兒（前排中）。圖／摘自imdb
「七個畢業生」當年捧出一堆偶像，包括安德魯麥卡西（右一）與黛咪摩兒（前排中）。圖／摘自imdb

近期不少曾聯手締造光輝成績的經典組合再度重逢，勾起影迷無限回憶。各自都曾經大紅的「第六感生死戀」黛咪摩兒與「神氣活現」安德魯麥卡西，走紅前合作過一部青春偶像電影名作「七個畢業生」，此後就很久沒再碰頭，近日安德魯為了自己拍攝的「新鼠黨」紀錄片再聚首，安德魯開心在社群網站上發布合照，只見美豔的黛咪，還是維持青春亮麗，曾以俊俏娃娃臉著稱的安德魯，卻已頭髮斑白，變成資深型男，令影迷感慨不已。

「七個畢業生」描述幾位大學好友，出社會後面對不同的挑戰，有人陷在不倫戀情中難以自拔，有人和校園裡結識的男友卡在關係穩定、缺乏結婚的衝動又發現男性友人其實暗戀她多年，也有狂野不羈的浪子和好友群中的乖乖女擦出意外的愛火等等，當初幾位年輕偶像安德魯麥卡西、羅伯洛、艾米里埃斯特維、賈德尼爾遜等，和同時期的其他幾位青春小生被稱為「新鼠黨」，是那時最受年輕女生崇拜的王牌偶像，黛咪摩兒、艾莉希迪、摩莉倫華等就是他們常搭檔的年輕花旦。

安德魯麥卡西在演出「神氣活現」、「老闆渡假去」成為紅牌小生之後轉型成熟路線不成功，卻開發出新的才華，變成型男作家，近年來他將「新鼠黨」時期的見聞寫成書，頗受到外界矚目。而黛咪由於「第六感生死戀」登上影壇天后寶座，與布魯斯威利的婚姻更為人津津樂道，彼此多年未見面，卻都有過同樣多采多姿的生活。

黛咪摩兒在「第六感生死戀」的短髮造型風靡全球。圖／摘自imdb
黛咪摩兒在「第六感生死戀」的短髮造型風靡全球。圖／摘自imdb
安德魯麥卡西（右）與黛咪摩兒繼合作「七個畢業生」後再度重聚。圖／摘自IG
安德魯麥卡西（右）與黛咪摩兒繼合作「七個畢業生」後再度重聚。圖／摘自IG
安德魯麥卡西因「神氣活現」成為當紅偶像小生。圖／摘自imdb
安德魯麥卡西因「神氣活現」成為當紅偶像小生。圖／摘自imdb

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