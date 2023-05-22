Jennie首亮相坎城首映超美 緋聞男友防彈V曝去法國原因

Jennie(右二)出席坎城影展「The Idol」首映會。(美聯社)

南韓兩大天團成員「防彈少年團」V、BLACKPINK 的Jennie傳緋聞 已有1年，日前更疑似被拍到在巴黎街頭漫步牽手約會，但雙方都沒有證實此事。Jennie主演美劇「The Idol」在坎城影展 進行首映，她以復古香奈兒禮服現身，不僅神色輕鬆向觀眾打招呼，更熱情與粉絲簽名合影，韓媒更開心表示「全世界將會認識女演員Jennie Kim，而不只是BLACKPINK成員Jennie」。

Jennie與該劇女主角莉莉蘿絲戴普（Lily Rose Depp）都是香奈兒大使，一同穿復古裝扮亮相，Jennie更選穿2020春夏高級訂製服蓬裙，化身甜美公主，看來絲毫不受先前的緋聞事件影響，她在劇中飾演莉莉蘿絲的好友，兩人更在首映會場上熱情擁抱，有粉絲更捕捉到莉莉蘿絲對Jennie說出「我愛妳」，足以證明兩人戲外交情也不錯。Jennie與該劇男主角威肯則早是多年好友，日前Jennie出席活動化身DJ播放新歌，據傳就是與威肯在音樂上的合作，也將會是「偶像漩渦」的原聲帶歌曲之一。