我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯回家 金塊橫掃湖人 隊史首闖總冠軍

蓋茲捲腥聞 曾給畢業生忠告：不要過於聰明而迷失

Jennie首亮相坎城首映超美 緋聞男友防彈V曝去法國原因

記者陳建嘉／即時報導
Jennie(右二)出席坎城影展「The Idol」首映會。(美聯社)
Jennie(右二)出席坎城影展「The Idol」首映會。(美聯社)

南韓兩大天團成員「防彈少年團」V、BLACKPINK的Jennie傳緋聞已有1年，日前更疑似被拍到在巴黎街頭漫步牽手約會，但雙方都沒有證實此事。Jennie主演美劇「The Idol」在坎城影展進行首映，她以復古香奈兒禮服現身，不僅神色輕鬆向觀眾打招呼，更熱情與粉絲簽名合影，韓媒更開心表示「全世界將會認識女演員Jennie Kim，而不只是BLACKPINK成員Jennie」。

Jennie與該劇女主角莉莉蘿絲戴普（Lily Rose Depp）都是香奈兒大使，一同穿復古裝扮亮相，Jennie更選穿2020春夏高級訂製服蓬裙，化身甜美公主，看來絲毫不受先前的緋聞事件影響，她在劇中飾演莉莉蘿絲的好友，兩人更在首映會場上熱情擁抱，有粉絲更捕捉到莉莉蘿絲對Jennie說出「我愛妳」，足以證明兩人戲外交情也不錯。Jennie與該劇男主角威肯則早是多年好友，日前Jennie出席活動化身DJ播放新歌，據傳就是與威肯在音樂上的合作，也將會是「偶像漩渦」的原聲帶歌曲之一。

此外，V因為也已經現身法國尼斯機場，讓外界不免猜測是否愛相隨，陪伴緋聞女友Jennie，不過防彈少年團所屬的HYBE娛樂則向「體育朝鮮」等韓媒表示「V的確是在法國，但此行並非為了參加電影活動，而是要參與時尚品牌Celine在坎城影展的相關活動。」V也在自己的IG公開Celine的坎城影展邀請函，並與一些廠商朋友合照。

Jennie(右二)出席坎城影展「The Idol」首映會後派對。(美聯社)
Jennie(右二)出席坎城影展「The Idol」首映會後派對。(美聯社)
Jennie(中)美貌驚艷坎城。(歐新社)
Jennie(中)美貌驚艷坎城。(歐新社)
Jennie(左一)出席坎城影展「The Idol」首映會，與女主角莉莉蘿絲戴普...
Jennie(左一)出席坎城影展「The Idol」首映會，與女主角莉莉蘿絲戴普(中)、威肯(右二)共同亮相。(美聯社)
Jennie美貌驚艷坎城。(歐新社)
Jennie美貌驚艷坎城。(歐新社)

坎城影展 緋聞 BLACKPINK

上一則

「雷神索爾」男星拍片猝逝 死因不明享年58歲

下一則

古力娜扎回母校一身綠 這褲子又惹議了

延伸閱讀

「河邊的錯誤」首映 朱一龍再登坎城

「河邊的錯誤」首映 朱一龍再登坎城
是枝裕和「怪物」坎城首映 緬懷坂本龍一 安藤櫻盼享受

是枝裕和「怪物」坎城首映 緬懷坂本龍一 安藤櫻盼享受
Jennie、V巴黎約會遭直擊 牽手散步影片曝光

Jennie、V巴黎約會遭直擊 牽手散步影片曝光
強尼戴普重返鎂光燈 坎城復出 首映場落淚

強尼戴普重返鎂光燈 坎城復出 首映場落淚

熱門新聞

劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

2023-05-18 02:28
范冰冰「仙女裝」露出半球。(取材自微博)

范冰冰仙女裝露半球 頭飾被笑戴柚子皮

2023-05-19 09:00
張柏芝疑似意外曝光3子Marcus長相。圖／摘自IG

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

2023-05-17 13:03
范冰冰的造型相當性感。（取材自微博）

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

2023-05-20 18:33
古榕榕身材火辣。圖／JKF提供

台俄混血女大尺度照外流 身分曝光竟是「俄羅斯公主」

2023-05-15 13:41
徐靜蕾（左）和黃立行戀愛13年，曾被爆密婚和懷孕。（取材自微博）

才女明星徐靜蕾被爆在美國有一女 「孩子的爸就那位」

2023-05-18 21:23

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」