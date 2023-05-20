網紅莫莉拉扯IU不放挨批 寫英、韓道歉文寄給IU公司

台灣KOL莫莉（右）拉著IU（左）的手不放。圖／摘自推特

網紅莫莉為她在韓國GUCCI 時裝秀活動緊抓IU手不放一事再次致歉。

莫莉18日發文致歉，有網友表示她應該向IU道歉，她今則表示在友人幫忙下翻譯好了寫給IU的致歉文，還有友人提供了IU經紀公司的聯繫方式，她已將韓文、英文版本的道歉文一併寄給了經紀公司。

莫莉也就18日道歉文提到「為了想要完成看到我跟IU合照這件事的莫寶」部份道歉，她表示自己個人不當行為不應該牽扯其他人或粉絲，就此部分致歉，說道：「我對不起喜歡我的粉絲，讓你們失望了更是抱歉，也對不起讓昨天看完道歉文更不開心的大家。」

莫莉表示經此事件會重新檢討社群 經營的內容，並會做出改進。

莫莉IG全文：昨天發完道歉文

我自己再次檢討了一番

現在我想要再次為此次事件致上最深歉意

真的真的對不起

經友人協助提供 IU 經紀公司的聯繫方式後

昨天我們也有請會韓文的朋友幫忙翻譯好要寫給IU的致歉文

與英文版本同步在稍早一起寄出給他的經紀公司

我想跟有追蹤我的粉絲

或已經退追我的粉絲再次深深道歉

昨天的道歉文寫到

除了我想要合照、以及為了想要完成看到我跟IU合照這件事的莫寶

當下我是很直覺的想著我跟莫寶平時的互動

然後打出這段話

但事實是我的個人不當行為

都不應該牽扯到任何其他人或粉絲

是我自己思考的方式有問題

這個部分我也要慎重的說聲 對不起

我對不起喜歡我的粉絲

讓你們失望了更是抱歉

也對不起讓昨天看完道歉文更不開心的大家

經過這次事情

除了檢討自己的行為

我也絕對會重新檢討自己社群經營的一些內容

並且用行動做出改進

最後

這次的事件我再次為自己行為舉動道歉

我的舉動就是不好的

每個人都不一樣、每個人的個性也不同、每個地方文化更是不一樣

我就是必須要更謹慎更謹惕

我真的做錯了

我會有這樣的舉動就是不好的

無風不起浪

我才會引發爭議

從現在開始

我會更注意自己的言行舉止

沒有經過本人同意之下

就算自己再想要完成一件事情

也不應該直接觸碰不認識的人

我虛心檢討也接受所有人的指教

也再次說聲 對不起

我一定會改掉這個行為

這次事件對我來說是一個學習

也感謝部分的人在昨天的道歉文指出我的其他錯誤

我也的確該罵

如果沒有發生這件事情

我也可能會沒意識到自己的行為

有可能繼續在往後犯錯

未來也會更謹慎、更加禮貌確認詢問每一個舉動跟行為

再做出反應跟動作

真的真的對不起

也謝謝願意告訴我真心話的莫寶、還有網友