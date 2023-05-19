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經典組合多年後再重逢 最強老爸、龐德長官 變兄弟臉？

記者蘇詠智／專題即時報導
連恩尼遜（左）與雷夫范恩斯被影迷認為愈看愈有「兄弟臉」。圖／摘自imdb、IG
連恩尼遜（左）與雷夫范恩斯被影迷認為愈看愈有「兄弟臉」。圖／摘自imdb、IG

影壇曾出過不少經典組合，讓觀眾看得意猶未盡。曾在奧斯卡揚威的「辛德勒的名單」推出將滿30周年，男主角連恩尼遜與扮演大反派的雷夫范恩斯，那時前者41歲、後者31，都還魅力十足，現在各自皆年逾花甲，雖然帥氣不再，卻都還是很有霸氣，在電影裡也常扮演長官或是父親之類的角色。

「辛德勒的名單」根據猶太人在二次大戰期間受到納粹壓迫的史實改編，拍攝時導演史蒂芬史匹柏感到莫大壓力，片場沒人敢太過喧鬧，戲外連恩與雷夫卻變成好友，多年後還在「超世紀封神榜」扮演眾神之中分屬不同立場的兄弟，影迷也覺得他們愈看愈有兄弟臉。

在「辛德勒的名單」全球引起話題後，連恩與雷夫都被007製片單位看上，不過連恩為了妻子娜塔莎李察遜的要求而推掉成為新龐德的機會，然而娜塔莎在一次滑雪意外中撞到頭而傷重去世，連恩則至今未再婚，近年來以「地表最強老爸」形象活躍於影迷心中。

雷夫則是接演了「英倫情人」等文藝佳作，才和首代龐德—史恩康納萊、鄔瑪舒嫚合作商業大片「復仇者」，不料賣座、口碑都失利，倒是後來於丹尼爾克雷格領銜的龐德片中飾演龐德的長官M，總算沒與007電影徹底無緣。

007影片成為諜報動作類型的經典，美國推出的「魔鬼大帝：真實謊言」則結合諜報動作和喜趣，尤其潔美李寇蒂斯扮演的家庭主婦，被捲入國際陰謀中，居然很快就把平淡乏味的生活拋在一旁，樂於與間諜丈夫阿諾史瓦辛格一起冒險。

阿諾和潔美李當年也是外界難以想像的一組銀幕夫妻檔，前兩年再度同框合照，彼此臉上都多了皺紋與白髮，但潔美李稱讚阿諾雖然老了卻更有智慧，也依然令她屏息。當年「魔」片讓潔美李成為金球獎喜劇類影后得主，今年她則以「媽的多重宇宙」榮登奧斯卡最佳女配角寶座，愈年長獎運愈旺。

潔美李寇蒂斯（左）與阿諾史瓦辛格多年後再同框，依然相談甚歡。圖／摘自imdb、I...
潔美李寇蒂斯（左）與阿諾史瓦辛格多年後再同框，依然相談甚歡。圖／摘自imdb、IG

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