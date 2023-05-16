街訪巧遇「后翼棄兵」男主角 網紅竟不認識他

近日一段網紅街訪影片在社群媒體 上瘋傳，迅速累積500萬觀看，原因是影片中意外出現了英國 知名演員、《后翼棄兵》男主角湯瑪士·桑格斯特(Thomas Brodie-Sangster)；但做訪問的兩名女網紅竟不認得他。

事情起因是兩名女網紅Ruby Hexx和Ivy Fox走上街頭隨機攔訪，問路人要不要和她們約會，或者選擇獲得獎金100美元。

而當她們攔下一位年輕金髮男子時，這名男子用很紳士的英式幽默回應，他說：「我已經有交往的對象了，所以我選100元。」他還補充：「沒有對兩位不敬的意思。」並配上一個迷人的微笑。然後他又說：「不過我是英國人，拿著美元對我也沒什麼用，所以我兩種都不選了。」

就在對話將結束時，其中一名網紅問他，「好奇問一下，你是演員嗎？」桑格斯特回答：「我是。」網紅說：「我就覺得你很面熟，你有演…《納尼亞傳奇》？」

桑格斯特說：「沒有，我只有去看首映。」

在兩名網紅將這段訪問上傳後，影片流量瞬間爆炸，評論區滿滿的留言都是：「天啊，你們不認得他？」「這是桑格斯特啊！」、「這是桑格斯特啊啊！」、「如果我遇到他我會當場尖叫狂哭…這是桑格斯特啊啊啊！」

「《后翼棄兵》！」、「《權力的遊戲》！」、「《愛是您‧愛是我》！」、「《移動迷宮》！」、「《魔法褓母麥克菲》！」、「到底要怎樣才能認不出他啊！」