台俄混血女大尺度照外流 身份曝光竟是「俄羅斯公主」

古榕榕身材火辣。圖／JKF提供

台俄混血女模古榕榕日前獲邀擔任JKF 5月號封面女郎，她換上黑色蕾絲內衣，白皙皮膚搭上完美身材，大方放送Ｇ奶胸器。古榕榕直呼這次夢想解鎖感覺很不真實，呼籲粉絲一定要收藏。

模特兒行業競爭激烈，越來越多JKF女郎不斷冒出頭，古榕榕常保有危機意識，不斷精進自我。工作上，古榕榕以「俄羅斯 公主」在亞洲最大寫真平台「JVID」闖出名號，「巨乳誘惑」等系列作品外流曝光後，連老司機都難以把持。

她透露：「為了投入每一次拍攝，我面對鏡頭都會當作是在勾引愛人，光看畫面都聞得到香味，請大家一定要來支持。有時因為尺度無極限，會無故遭受酸民攻擊，但自己已調適好心態，希望今年可以有更多人認識我。」

古榕榕談到「混血兒」身份，她表示：「其實沒有特別覺得是好是壞。就是喜不喜歡這個長相而已，但好像長得比較特別，會有很多外籍粉絲。」高冷的外表，讓她經常被認為是個難以親近的人，對此，古榕榕也向粉絲喊話：「其實我反差超大的，可能不認識的人都會覺得我距離感很重、很高冷，但其實我只是社恐啦！認識的人就會覺得我很好笑、很迷糊。」

現在感情空窗的古榕榕，期待身邊有伴的日子早日到來，分享自己喜歡的男性要有可愛陽光、聰明幽默的特質。古榕榕笑說：「我很重感覺，和另外一半獨處時，對方的一舉一動都可以撩起慾火，看到對方就很餓，腦袋充滿各種連結的畫面。」更多專訪內容請見5月號JKF雜誌。