林志玲吐當媽心聲 曝媽媽年輕照「激似孫藝真 」

林志玲(左)分享兒時與媽媽的合照。圖／摘自臉書

台灣第一名模林志玲 在今天母親節 ，於社群網站分享與母親的合影，提到成為媽媽之後，更加想念自己的母親吳慈美。

林志玲在臉書 放上小時候被媽媽抱著的照片，有感而發說：「母親們也許為了家，麈封她們自己的青春，曾經的我們被照顧著，才能成長為現在的我們。」

擁有一子的她說道：「當了媽媽以後，更想念我的媽媽，感謝讓我成為一位母親，讓我感受原來所謂的付出，永遠比自己想像的可以更多更多。也因為有了小寶貝，重啟不同的角度看世界，重新學習每一件事，要陪伴你快樂長大。希望～是可以無限大的，祝所有的媽媽們，母親節快樂。」

林志玲母親的照片也被粉絲驚呼「撞臉孫藝真」、「媽媽也是超級大美女」。

臉書全文：

也許你我都開始需要為父母親的生活擔心～

也許你開始感念時光的飛逝～

也許你有很多的愛～

也或許有很多的無奈～

想一想也許我們已經不記得的小時候吧😊

母親們也許為了家，

麈封她們自己的青春；

曾經的我們被照顧著，

才能成長為現在的我們。

當了媽媽以後～

更想念我的媽媽～♥️

感謝讓我成為一位母親～

讓我感受原來所謂的付出～

永遠比自己想像的可以更多更多，

也因為有了小寶貝，

重啟不同的角度看世界，

重新學習每一件事，

要陪伴你快樂長大。

希望～是可以無限大的❣️

祝所有的媽媽們♥️

母親節快樂🥰