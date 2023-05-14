林志玲吐當媽心聲 曝媽媽年輕照「激似孫藝真 」
台灣第一名模林志玲在今天母親節，於社群網站分享與母親的合影，提到成為媽媽之後，更加想念自己的母親吳慈美。
林志玲在臉書放上小時候被媽媽抱著的照片，有感而發說：「母親們也許為了家，麈封她們自己的青春，曾經的我們被照顧著，才能成長為現在的我們。」
擁有一子的她說道：「當了媽媽以後，更想念我的媽媽，感謝讓我成為一位母親，讓我感受原來所謂的付出，永遠比自己想像的可以更多更多。也因為有了小寶貝，重啟不同的角度看世界，重新學習每一件事，要陪伴你快樂長大。希望～是可以無限大的，祝所有的媽媽們，母親節快樂。」
林志玲母親的照片也被粉絲驚呼「撞臉孫藝真」、「媽媽也是超級大美女」。
臉書全文：
也許你我都開始需要為父母親的生活擔心～
也許你開始感念時光的飛逝～
也許你有很多的愛～
也或許有很多的無奈～
想一想也許我們已經不記得的小時候吧😊
母親們也許為了家，
麈封她們自己的青春；
曾經的我們被照顧著，
才能成長為現在的我們。
當了媽媽以後～
更想念我的媽媽～♥️
感謝讓我成為一位母親～
讓我感受原來所謂的付出～
永遠比自己想像的可以更多更多，
也因為有了小寶貝，
重啟不同的角度看世界，
重新學習每一件事，
要陪伴你快樂長大。
希望～是可以無限大的❣️
祝所有的媽媽們♥️
母親節快樂🥰
上一則
迪士尼內鬥？「阿拉丁」男星唱衰「美人魚」票房 被罵翻
下一則
FB留言