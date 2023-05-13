李亞萍臉色蒼白倒台上 悲泣：女兒，母親節快樂…

李亞萍（右2）和余天（左2）在台上想到已逝的女兒余苑綺，忍不住掉淚。圖／高雄流行音樂中心提供

「2023真愛秀・藍寶石大歌廳」13日起一連兩天在高雄流行音樂中心登場，由白冰冰領軍余天及李亞萍、蔡秋鳳、林淑容、羅時豐等輪番上陣，2場8000張票全數售罄。適逢母親節 前夕，白冰冰淚吐26年來不敢過節；而想到失去女兒余苑綺後的第一個母親節，更是讓余天夫婦淚灑現場。

余天、李亞萍此次參與「真愛秀・藍寶石大歌廳」，是余苑綺去年8月過世後首次公開演出，2人與秀場老搭檔黃西田、康弘互動氣氛熱鬧，李亞萍在台上重現「醒來吧！雷夢娜」經典倒地橋段，余天連忙扶起，她腳步虛浮臉上掛滿淚水，余天解釋因為余苑綺很喜歡這首歌，李亞萍說：「我覺得女兒的勇敢，我跟她爸爸都做不到，她做了70幾次的化療、5次10個多小時大手術 ，最後還是變成天使 走了。」余天也在一旁默默掉淚，要李亞萍別再說了，李亞萍則繼續說：「我要跟我女兒說，希望她在天上母親節快樂。」

余天牽著李亞萍下台休息，還不忘恢復秀場搞笑本色，罵一旁的孔鏘：「是不會牽下去喔？」讓台下觀眾的眼淚頓時收起變成大笑，此時黃西田在台上發現李亞萍下落的鞋跟，發現她剛才腳步不穩可能是因為鞋跟掉了，連忙要孔鏘拿下台，再度逗笑觀眾。

兒子余祥銓昨宣布女友懷孕，余天下台後透露2個月前兒子告知喜訊，「我問他是要拿掉還是？他說『我要娶她』。」有新生命報到，全家人都開心不已，李亞萍說：「主要是余祥銓個性比較穩定，也有責任感了。」並讚柔柔：「跟我一樣溫柔賢慧。」寶寶性別暫時不知，預產期在11月24日，「和綺綺大女兒同一天。」