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26年不敢過母親節 白冰冰淚憶白曉燕「沒了就是沒了」

記者梅衍儂／即時報導
白冰冰壓軸演出，獲得全場掌聲。圖／高雄流行音樂中心提供
白冰冰壓軸演出，獲得全場掌聲。圖／高雄流行音樂中心提供

白冰冰13日壓軸出席「2023真愛秀・藍寶石大歌廳」，活動適逢母親節前夕，對痛失獨生愛女白曉燕26年的白冰冰來說，母親節至今仍是她心中最痛，她今天演出前受訪，依然難過落淚，「我26年都不敢過，不能講了，我26年不敢過。」

她說在接演出前沒注意到是母親節前夕，開始宣傳才發現，明天則要去「超級夜總會」錄影，不會特別度過，她說以前母親節一定會把自己排滿工作，或是躲在家裡，「我沒有要被同情，我現在真的是獨居老人，我會好好把自己活好。」

是否有夢到女兒？白冰冰哽咽說：「跟夢無關，（女兒）沒了就是沒了，以前如果看到新聞談話性節目談到歹徒那些，有太多的感嘆跟怨，為什麼為了你們的目標，把自己和別人的家庭也弄散了。」

她表示今天高雄流行音樂中心現場很多都是她的朋友來支持她，還敲碗希望她開演唱會，「我現在最大的工作就是把自己節目做好，栽培下一代。」也堅強表示自己會好好工作，「我也沒閒著，至少是幫台灣留住人才，不要讓音樂沒了。」

此外，白冰冰更分享當時還未出家的「恆述法師」費貞綾，與邢峰在後台互飆5字經的驚人往事。白冰冰笑說，當年費貞某場演出大遲到，主持人邢峰在台上幫她唱3首歌救急，費貞綾慢條斯理地現身，邢峰下台後非常生氣，對著她從3字經一路罵到5字經，讓在旁的白冰冰捏了把冷汗，豈料費貞綾對著邢峰拉長音大喊5字經，更說「這樣開嗓滿好的」。

另外張菲、倪敏然、徐風、羅江和檢場過去曾被封為「黃金五寶」，白冰冰透露身為「其中一寶」的男歌手有回演出時不穿內褲，在後台換衣服時突然發出淒厲叫喊聲，更高喊「快來幫忙」，她衝進去一看嚇傻，因為男歌手的下體被拉鍊夾到，她不好意思說「咬到了啦」，最後還是請專業阿姨來幫忙才解決。

白冰冰壓軸演出。圖／高雄流行音樂中心提供
白冰冰壓軸演出。圖／高雄流行音樂中心提供
白冰冰壓軸演出，淚灑舞台。圖／高雄流行音樂中心提供
白冰冰壓軸演出，淚灑舞台。圖／高雄流行音樂中心提供

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