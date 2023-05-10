「婚禮前4天」胎死腹中 大S認了流產不只一次

大S坦言曾流產過兩次。圖／摘自臉書

今「鏡週刊」報導大S (徐熙媛 )為前夫汪小菲流產過不只一次，剛大S透過律師賴芳玉發出聲明，坦言當年婚禮的前4天才剛因腹中胎兒死亡，必須經由手術 終止妊娠，以致婚禮無法出面接受媒體採訪，實因失去孩子的痛苦，身心受到嚴重煎熬，力不從心，還請當年飛往三亞參與婚禮的媒體好友們見諒。

聲明也提到，2018年4月2日大S婦產科回診發現腹中胚胎萎縮，並於同年4月20日進行流產手術，而前一天4月19日騰訊視頻之節目幸福三重奏製作單位前來台北拍攝前採，4月27日飛往北京錄製第一期拍攝內容，所以社會大眾在節目播出視頻中看到大S身心狀態不佳，實因剛流產7天就去工作，適逢母親節前夕，擔心報導引發相同經驗的女性朋友創傷反應，因此特別透過文字表達互相鼓勵與支持。

以下為聲明稿全文

聲 明 稿

謹就今日鏡週刊關於徐熙媛女士相關報導，代徐熙媛女士聲明如後：

關於媒體報導中所指「早在汪小菲先生與徐熙媛女士兩人登記結婚四個月後在海南三亞辦千萬婚禮時，大S其實才剛流產不久」一事，徐熙媛女士確實於2011年3月18日因腹中胎兒死亡必須經由手術終止妊娠，以致4天後(2011年3月22日)的三亞婚禮，無法出面接受媒體採訪，實因失去孩子的痛苦，身心受到嚴重煎熬，力不從心，還請當年飛往三亞參與婚禮的媒體好友們見諒。

2018年4月2日徐熙媛女士於婦產科回診發現腹中胚胎萎縮，並於同年4月20日進行流產手術，而前一天4月19日騰訊視頻之節目幸福三重奏製作單位前來台北拍攝前採，4月27日飛往北京錄製第一期拍攝內容，所以社會大眾在節目播出視頻中看到徐熙媛女士身心狀態不佳，實因剛流產7天就去工作，已盡最大的努力配合節目拍攝，但內心的傷痛，筆墨難以形容。

適逢母親節前夕，媒體提及過往流產的報導，徐熙媛女士有深刻的哀痛，相信與她相同經歷流產創傷的女性朋友，在母親節日必然再次重現創傷的生命歷程，其中的自責、思念、悲傷及痛苦，在骨血中四處流竄而難以喘息。擔心報導引發相同經驗的女性朋友創傷反應，因此特別透過文字表達互相鼓勵與支持。

這段期間，因離婚事件，浪費了非常多的社會資源，也帶給社會很多的負能量，深感抱歉；因此無論被網爆、霸凌，徐熙媛女士沒有逐一澄清，是因希望事情可以儘快平息，回歸平靜。原以為合法結束雙方婚姻便可以告一段落，沒想到直至今日依舊紛紛擾擾，佔用各大媒體資源，絕非徐熙媛女士所願。

徐熙媛女士現在的生活很簡單，也很享受目前恬淡踏實的幸福，一切該走法律程序的部分也都交由律師事務所處理，今日週刊報導的出處來源並非來自大Ｓ工作室，發此聲明只是不希望大家以訛傳訛，以正視聽外，更希望所有的母親，尤其經歷喪子之痛的母親，母親節快樂。

我們或許做的還不完美，但真的很努力了。

徐熙媛

賴芳玉律師

2023.5.10