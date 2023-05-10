我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

洗錢、欺詐 紐約造假議員桑托斯遭司法部指控13項罪

「婚禮前4天」胎死腹中 大S認了流產不只一次

記者林怡秀／即時報導
大S坦言曾流產過兩次。圖／摘自臉書
大S坦言曾流產過兩次。圖／摘自臉書

今「鏡週刊」報導大S(徐熙媛)為前夫汪小菲流產過不只一次，剛大S透過律師賴芳玉發出聲明，坦言當年婚禮的前4天才剛因腹中胎兒死亡，必須經由手術終止妊娠，以致婚禮無法出面接受媒體採訪，實因失去孩子的痛苦，身心受到嚴重煎熬，力不從心，還請當年飛往三亞參與婚禮的媒體好友們見諒。

聲明也提到，2018年4月2日大S婦產科回診發現腹中胚胎萎縮，並於同年4月20日進行流產手術，而前一天4月19日騰訊視頻之節目幸福三重奏製作單位前來台北拍攝前採，4月27日飛往北京錄製第一期拍攝內容，所以社會大眾在節目播出視頻中看到大S身心狀態不佳，實因剛流產7天就去工作，適逢母親節前夕，擔心報導引發相同經驗的女性朋友創傷反應，因此特別透過文字表達互相鼓勵與支持。

以下為聲明稿全文

聲 明 稿

謹就今日鏡週刊關於徐熙媛女士相關報導，代徐熙媛女士聲明如後：

關於媒體報導中所指「早在汪小菲先生與徐熙媛女士兩人登記結婚四個月後在海南三亞辦千萬婚禮時，大S其實才剛流產不久」一事，徐熙媛女士確實於2011年3月18日因腹中胎兒死亡必須經由手術終止妊娠，以致4天後(2011年3月22日)的三亞婚禮，無法出面接受媒體採訪，實因失去孩子的痛苦，身心受到嚴重煎熬，力不從心，還請當年飛往三亞參與婚禮的媒體好友們見諒。

2018年4月2日徐熙媛女士於婦產科回診發現腹中胚胎萎縮，並於同年4月20日進行流產手術，而前一天4月19日騰訊視頻之節目幸福三重奏製作單位前來台北拍攝前採，4月27日飛往北京錄製第一期拍攝內容，所以社會大眾在節目播出視頻中看到徐熙媛女士身心狀態不佳，實因剛流產7天就去工作，已盡最大的努力配合節目拍攝，但內心的傷痛，筆墨難以形容。

適逢母親節前夕，媒體提及過往流產的報導，徐熙媛女士有深刻的哀痛，相信與她相同經歷流產創傷的女性朋友，在母親節日必然再次重現創傷的生命歷程，其中的自責、思念、悲傷及痛苦，在骨血中四處流竄而難以喘息。擔心報導引發相同經驗的女性朋友創傷反應，因此特別透過文字表達互相鼓勵與支持。

這段期間，因離婚事件，浪費了非常多的社會資源，也帶給社會很多的負能量，深感抱歉；因此無論被網爆、霸凌，徐熙媛女士沒有逐一澄清，是因希望事情可以儘快平息，回歸平靜。原以為合法結束雙方婚姻便可以告一段落，沒想到直至今日依舊紛紛擾擾，佔用各大媒體資源，絕非徐熙媛女士所願。

徐熙媛女士現在的生活很簡單，也很享受目前恬淡踏實的幸福，一切該走法律程序的部分也都交由律師事務所處理，今日週刊報導的出處來源並非來自大Ｓ工作室，發此聲明只是不希望大家以訛傳訛，以正視聽外，更希望所有的母親，尤其經歷喪子之痛的母親，母親節快樂。

我們或許做的還不完美，但真的很努力了。

徐熙媛

賴芳玉律師

2023.5.10

徐熙媛 大S 手術

上一則

60歲鄭智化近況曝光 經典「水手」重現 鬆口年底發片

延伸閱讀

麻六記又出事？大S前夫汪小菲20萬人民幣股權被凍結

麻六記又出事？大S前夫汪小菲20萬人民幣股權被凍結
大S流產不只一次 嫁汪小菲前夕「寶寶就沒了」

大S流產不只一次 嫁汪小菲前夕「寶寶就沒了」
兩會慶祝母親節 馬州蒙郡官員分享台灣行心得

兩會慶祝母親節 馬州蒙郡官員分享台灣行心得
周刊爆大S流產不只一次 嫁汪小菲前夕寶寶就沒了

周刊爆大S流產不只一次 嫁汪小菲前夕寶寶就沒了

熱門新聞

前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司應邀參加Met Gala時尚盛會。圖／HaloMavis國際連線提供

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

2023-05-09 15:55
艾瑪梅耶斯自曝是南韓偶像男團SEVENTEEN的粉絲。（圖：Harper's BAZAAR提供）

「星期三」女星爆紅 獲韓偶像男團關注「興奮到昏厥」

2023-05-09 00:30
張柏芝的冰箱飲食曝光。圖／摘自抖音

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

2023-05-06 09:53
范冰冰一邊跑步運動，一邊秀出素顏照。圖／摘自微博

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

2023-05-09 16:56
唐嫣(左)和文章出席同學會，文章的憔悴模樣看起來令人同情。（取材自微博）

趁妻子懷孕出軌 文章演藝事業全毀「憔悴現況曝光」

2023-05-05 22:48
退伍的女軍官轉換跑道，進入成人直播平台。 圖／擷自IG

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

2023-05-08 13:01

超人氣

更多 >
同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了
范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」
洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元
川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己

川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己
女作家控性侵 陪審團裁定川普須賠500萬元

女作家控性侵 陪審團裁定川普須賠500萬元