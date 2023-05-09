柳岩曾遭陌生男人跟蹤回家 嚇到只能「完全配合」

柳岩有著性感好身材。(取材自微博)

中國女星柳岩憑著E奶性感身材與絕美臉蛋走紅，從主播轉行進演藝圈後表現亮眼，不僅在主持界小有名氣，她才華洋溢，更有著歌手身分，擁有不少死忠粉絲支持。最近在某檔綜藝節目中，和李雪琴、毛不易聊天時自爆，曾在獨自在外住宿的時候，遭遇過入室搶劫，她嚇得「完全配合」，幸好完全沒事。

柳岩在節目中自爆，某個大白天她在家睡覺，但卻突然被枕頭捂醒了，頓時感覺呼吸困難，當下真心覺得自己可能會死，枕頭拿開之後，她發現家裡多了兩個陌生男人，對方不僅拿走了她的新手機 ，還逼問她的存摺密碼，最後她非常配合，對這兩位陌生男人說：「你們要什麼東西就都拿走」，而劫匪拿到密碼之後，一個在家裡看著柳岩，一個去樓下取錢，兩人還打電話溝通密碼是否正確，無比大膽。

沒想到，驚險的不僅於此，柳岩發現這兩名劫匪跟蹤了她很多天，她當時在一個吉他班學習，被搶劫那天，其中一名劫匪問她：「怎麼沒去吉他班上課？」證明對方已經暗中監視她好陣子。