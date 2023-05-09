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同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

記者林士傑／即時報導
前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司應邀參加Met Gala時尚盛會。圖／HaloMavis國際連線提供
前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司應邀參加Met Gala時尚盛會。圖／HaloMavis國際連線提供

人稱電商女王、前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司去年締造12億營業額，月初應邀參加Met Gala時尚盛會，成為國際品牌Karl Lagerfeld唯一台灣受邀Met Gala觀展嘉賓，跟Jennie、宋慧喬、蕾哈娜（Rihanna）等人同台，在場還能近距離見著女神安海瑟薇（Anne Hathaway），她激動讚嘆：「好美！好美！」

Mavis瑪菲司相當重視此次造型，特別邀來跟章子怡、舒淇等人合作過的的國際化妝師吉川康雄（Yasuo Yoshikawa）打造妝容，並選穿Karl Lagerfeld 2023春夏款黑色洋裝。她透露一開始心情戰戰兢兢，沒想到吉川大師非常溫柔且親切，尤其化完妝後，手指輕輕在她的鼻尖點了一下，像是大師手中芭比娃娃完成裝扮的感覺，一度讓她心動不已。

而Mavis瑪菲司曾創下Karl Lagerfeld品牌銷售紀錄，此行由Karl Lagerfeld & DKNY集團總裁Javan Bunch親自接待，Javan表示：「在我眼中，Mavis瑪菲司活得如同Karl Lagerfeld一樣精彩，用生命去努力做自己喜歡的事，朝向Karl Lagerfeld的精神前進！」Javan也秀出替Mavis瑪菲司設計的同名款鞋，對於成為台灣首位Karl Lagerfeld打造同名商品的名人，她開心大呼：「非常不可思議！真的很開心！」

除了電商事業，Mavis瑪菲司與各國際品牌的合作專案持續進行，參與電影「鳳姐」預計年底上映，同步還要籌備新的音樂作品、新書與另一部新電影拍攝。

前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司去年締造12億營業額，素有電商女王之稱。圖／Ha...
前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司去年締造12億營業額，素有電商女王之稱。圖／HaloMavis國際連線提供
Mavis瑪菲司成為台灣首位Karl Lagerfeld打造同名商品的名人。圖／...
Mavis瑪菲司成為台灣首位Karl Lagerfeld打造同名商品的名人。圖／HaloMavis國際連線提供
前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司受Karl Lagerfeld邀請出席MetGa...
前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司受Karl Lagerfeld邀請出席MetGala觀展。圖／HaloMavis國際連線提供
Karl Lagerfeld & DKNY集團總裁Javan Bunch(左)親...
Karl Lagerfeld & DKNY集團總裁Javan Bunch(左)親自接待Mavis瑪菲司。圖／HaloMavis國際連線提供
Mavis瑪菲司(左)特別邀請吉川康雄Yasuo Yoshikawa打造妝容。圖...
Mavis瑪菲司(左)特別邀請吉川康雄Yasuo Yoshikawa打造妝容。圖／HaloMavis國際連線提供

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