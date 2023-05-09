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布萊德彼特被傳已在巴黎求婚 裘莉仍不放棄報復

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特（左）被傳已在巴黎向女友求婚。圖／摘自Life & Style
布萊德彼特（左）被傳已在巴黎向女友求婚。圖／摘自Life & Style

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉還未徹底離異，已經準備結第3次婚？眾所周知他和小自己27歲的的女友伊妮絲迪拉蒙還在享受甜蜜熱戀期，八卦刊物迫不及待以封面報導稱他已在巴黎向伊妮絲求婚，而伊妮絲也答應了。對此，他當然沒有任何回應。

以明星與名流八卦為主要內容的「Life & Style」雜誌，最新一期稱布萊德彼特和伊妮絲迪拉蒙在巴黎度過浪漫的時光，那兒是他們都很喜愛的城市，布萊德彼特心血來潮向伊妮絲求婚，伊妮絲也已經答應。兩人各自的上一段婚姻都還沒有正式結束，伊妮絲前夫是曾在影集「噬血Y世代」中扮演深情吸血鬼走紅的保羅衛斯理，保羅自己也已有新女友，終於在2月提出離婚，伊妮絲可望盡早恢復自由身，麻煩的就是布萊德彼特與裘莉之間恩怨未了，裘莉還不肯徹底放手。

去年裘莉重新將過去指控布萊德彼特在私人飛機上對她與養子動粗的往事鬧上檯面，FBI已因證據不足而撤案，她偏要再次鬧到人盡皆知，就是不想讓布萊德彼特好過，也希望為自身爭取到更好的離婚條件，她並不願意和小布分享孩子們的監護權。小布都已經放下也再次找到新的幸福，裘莉卻仍執著，甚至沒有認真的新對象，對小布的心結還很難打開。

之前布萊德彼特賣掉與裘莉一起住過的房子，另外添購新屋，外界解讀是要擺脫過去，和伊妮絲重新開始。只是兩人被傳同居許久，這一次更進階到訂婚，始終沒承認，大家還是不清楚他們究竟已到何種階段。

安琪莉娜裘莉還在糾結於離婚官司的輸贏，不肯放手。（歐新社資料照片）
安琪莉娜裘莉還在糾結於離婚官司的輸贏，不肯放手。（歐新社資料照片）

布萊德彼特 裘莉 小布

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