拿大賞哭哭啼啼、不停鞠躬 評論家批朴恩斌「不像話」

朴恩斌以「非常律師禹英禑」拿下第59屆百想藝術大賞電視部門大賞。（截自YouTube）

南韓女星朴恩斌以「非常律師 禹英禑」拿下第59屆百想藝術大賞電視部門大賞，約9分鐘得獎畫面及感言獲網友激讚「她值得」、「言之有物」、「很有內涵的發言」，短短幾天有超過500萬人次觀看，不過詩人兼文化評論家金甲洙上節目時卻指朴恩斌的行為不像話。

節目中眾人先是談到了剛落幕的「百想藝術大賞」中得獎者的感言，金甲洙表示現在不少得獎者的感言有八成至九成都在講述致謝名單，他覺得這是「缺乏演講功底」，主持人則反駁「但得獎者是真心有感而發」，金甲洙則認為可以下台後再自行對向想感謝的人表達就好，台上應該多講關於活動時遇到的困難，對未來的想法等等。

接著眾人聊到了大賞得主朴恩斌，金甲洙先是肯定朴恩斌是一名優秀的演員，但接下來指出她獲獎後哭哭啼啼的樣子不恰當，認為她不應展現過激的情緒，並指她從獲獎瞬間起身到走上台這段路上，對周圍人不斷鞠躬，認為實在沒必要，金甲洙更指朴恩斌「又不是18歲，都已經是30歲的人了」，要她好好學習湯唯 與宋慧喬 淡定的態度。對於金甲洙的發言，主持人急緩頰，表示金甲洙其實是非常支持朴恩斌的。

而金甲洙一番話再引熱議，網友疑惑「喜極而泣有錯嗎？」，並指每個人得獎的感受與表達方式並不同，應該給予尊重，更何況朴恩斌拿下大賞，獎項極具份量，激動哭很正常。網友還稱朴恩斌的感言致詞有條理又清楚，能讓人感受到真誠。