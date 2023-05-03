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BLACKPINK登大韓航空機身 宣傳釜山申辦世博

中央社記者廖禹揚首爾3日專電
大韓航空3日公開以當紅韓國女團BLACKPINK照片塗裝的特別版機身。（大韓航空提供）中央社
大韓航空3日公開以當紅韓國女團BLACKPINK照片塗裝的特別版機身。（大韓航空提供）中央社

大韓航空今天公開以當紅韓國女團BLACKPINK照片塗裝的特別版機身，為宣傳釜山申辦2030年世界博覽會助力，班機預計主要往返首爾與巴黎，向來自世界各地的旅客宣傳釜山申辦世博內容。

大韓航空今天在仁川機場飛機庫公開印有BLACKPINK 4名成員照片的波音777-300ER機身，這架特別版飛機將從5月4日起主要往返首爾與巴黎航線，也可能用於短程航班，預計營運至11月國際展覽局（BIE）選出世博主辦國為止，若釜山順利取得主辦權，可能延長營運。

釜山市去年宣布爭取主辦2030年世界博覽會，與義大利羅馬、沙烏地阿拉伯同列候補城市，世博考察團今年陸續實地考察，4月初結束也到釜山視察，韓方為此特別準備專機與特製飛機餐，利用氫能巴士接送考察團參觀生態公園，還邀集市民高歌迎接考察團，獲得正面評價。

考察團離開後，釜山申辦世博的宣傳工作仍持續，韓進集團會長趙源泰今天在公開特別塗裝機身的活動上表示，大韓航空作為國際航空公司，將積極活用相關網絡，為釜山申辦世博宣傳。大韓航空機上娛樂設施與仁川機場休息室都將放映申辦世博宣傳影片，並在機上雜誌刊登相關介紹報導。

韓國國務總理韓惪洙也說，今天公開的特別機身相當直接明瞭地展現吸引全世界矚目的K文化內容與競爭力，期待藉此向國際展現韓國爭取主辦世博的熱情與渴望。

大韓航空表示，這次獲選登上大韓航空機身的BLACKPINK在全世界擁有高人氣與知名度，今年3月也與BLACKPINK所屬經紀公司YG娛樂簽署合作備忘錄（MOU），成為BLACKPINK目前正在舉行的世界巡迴演唱會贊助商。

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