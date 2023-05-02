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台「首席歌后」79歲楊小萍過世 胞弟楊慶煌沉痛曝原因

記者梅衍儂／即時報導
楊小萍驚傳過世。圖／摘自臉書
楊小萍驚傳過世。圖／摘自臉書

有「遠東首席歌后」封號的資深歌手楊小萍，今（2）日傳出已離世，胞弟楊慶煌的經紀人隨後證實，楊小萍已於1日過世，享壽79歲。

楊小萍的弟弟楊慶煌今透過經紀人表示，人是在1日的凌晨走的，家人都陪在她身邊，「楊慶煌大哥謝謝大家的關心，也要謝謝關心楊小萍、支持楊小萍的所有粉絲，楊小萍在5月1日凌晨離開的，所有家人都陪在她身邊，她跟著佛祖去修行了，慶煌哥當然很傷心，但也很勇敢，並祝福小萍姐離開。」

楊慶煌經紀人透露楊小萍很愛家，平時多在家陪家人，沒有聽說她身體不舒服，「小萍姐和慶煌哥感情很好，小萍姐大慶煌哥15歲，她無微不至的照顧和疼惜，在他心中是偉大的姊姊，份量跟媽媽一樣重。」至於楊小萍離世原因，「就是年紀到了，沒有什麼病痛。」告別式是否公開仍在討論，之後會再對外說明。

楊小萍曾唱紅「酒醉的探戈」、「夢醒不了情」等歌，她本名楊秀華，台灣彰化人，出生於上海，兄弟姐妹共11人，她排名第5，3歲時便跟著家人遷往台灣彰化溪湖定居；父親本在溪湖經營戲院，17歲考入藍天康樂隊，之後擔任統一舞蹈團團長。她曾組「楊小萍舞蹈團」，在台視公司成立後，受邀至「群星會」、「綠島之夜」等節目演出。

楊小萍很疼孫子。圖／楊慶煌經紀人提供
楊小萍很疼孫子。圖／楊慶煌經紀人提供
楊小萍（左）是楊慶煌的姊姊。圖／摘自臉書
楊小萍（左）是楊慶煌的姊姊。圖／摘自臉書

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