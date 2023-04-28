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百想／朴恩斌奪TV大賞獎 爆淚喊「禹英禑」經典台詞

記者陳建嘉／即時報導
朴恩斌「非常律師禹英禑」締造事業高峰。圖／Netflix提供
朴恩斌「非常律師禹英禑」締造事業高峰。圖／Netflix提供

韓國第59屆百想藝術大獎於28日晚間舉行，朴恩斌以「非常律師禹英禑」演出天才自閉症律師禹英禑，演技大受肯定，雖然未得視后，卻拿下最大獎「TV大賞獎」，她上台時不但摀住臉爆哭，還引用經典台詞「我的一生雖然非常奇怪與奇特，但同時也非常有價值與美麗」。

朴恩斌認為自己是代表「非常律師禹英禑」劇組拿這個獎，「這一年當中有很多作品，也有很多優秀的人，卻把獎給了我，很感謝，是依賴著喜歡這部作品的大家的福」，不時低頭落淚喊「抱歉，我真的不知道會獲獎」，她年僅30歲，也是拿下該獎的最年輕得獎者。

朴恩斌是童星出身，她從小就想著，如果不放棄演員這條路，相信自己總有一天能拿下大獎，如今也終於實現夢想，「我其實花了很長一段時間才決定扮演禹英禑，因為我害怕如果我表達得不好或演得不好，可能會傷害到很多人」，如今克服自己的極限，直呼幸運。並說自己從未夢想能改變世界，做出貢獻，但一直希望自己能在工作時能有顆比以前更善良的心，「我最喜歡的台詞是『我的一生雖然非常奇怪與奇特，但同時也非常有價值與美麗』，能透過禹英禑向大家傳遞這個故事，我非常開心。我想還會有很長一段時間，繼續跟隨禹英禑的腳步吧。」

朴恩斌「非常律師禹英禑」拿下TV大賞獎。圖／摘自TikTok
朴恩斌「非常律師禹英禑」拿下TV大賞獎。圖／摘自TikTok
朴恩斌「非常律師禹英禑」拿下TV大賞獎。圖／摘自TikTok
朴恩斌「非常律師禹英禑」拿下TV大賞獎。圖／摘自TikTok

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