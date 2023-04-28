百想／朴恩斌奪TV大賞獎 爆淚喊「禹英禑」經典台詞

朴恩斌「非常律師禹英禑」締造事業高峰。圖／Netflix提供

韓國第59屆百想藝術大獎於28日晚間舉行，朴恩斌以「非常律師 禹英禑」演出天才自閉症律師禹英禑，演技大受肯定，雖然未得視后，卻拿下最大獎「TV大賞獎」，她上台時不但摀住臉爆哭，還引用經典台詞「我的一生雖然非常奇怪與奇特，但同時也非常有價值與美麗」。

朴恩斌認為自己是代表「非常律師禹英禑」劇組拿這個獎，「這一年當中有很多作品，也有很多優秀的人，卻把獎給了我，很感謝，是依賴著喜歡這部作品的大家的福」，不時低頭落淚喊「抱歉，我真的不知道會獲獎」，她年僅30歲，也是拿下該獎的最年輕得獎者。