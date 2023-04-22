瑪利歐電影大賣 任天堂宮本茂：肯定會有下一部

「超級瑪利歐兄弟電影版」全球票房賣座，瑪利歐之父宮本茂說，任天堂未來肯定還會製作更多影視作品。 美聯社

經典遊戲「超級瑪利歐兄弟」改編的動畫電影 刷新全球票房紀錄。創造出這個遊戲角色的任天堂 代表董事研究員宮本茂說，任天堂未來「肯定還會製作更多影視作品」。相較於先前重度仰賴電玩遊戲，任天堂現在自詡是旗下遊戲角色的「經紀公司」，未來將充分利用這些智慧財產，來達到更進一步的成長。

「超級瑪利歐兄弟電影版」4月5日登上美國和其他海外國家大銀幕，日本國內則要等到28日才會上映。據美國電影資訊網站Box Office Mojo，這部電影上映五天全球票房達到3.78億美元，超越2019年「冰雪奇緣2」創下的3.58億美元紀錄，截至17日止票房收入已突破7億美元。

這並非超級瑪利歐的第一部電影。1993年，任天堂曾授權給好萊塢 拍攝真人版電影，但由於劇情和原版遊戲差異太大，因而導致票房失利。當年未能參與製作的宮本茂說：「任何（瑪利歐相關的）電影或作品，都應該經由任天堂有創意的眼光來監督才行（足以滿足粉絲）。」

這次的電影是由任天堂和製作「小小兵」系列電影的照明娛樂（Illumination）共同製作，宮本茂也擔任其中一名製作人。這部電影運用了任天堂製作遊戲的經驗知識。宮本茂說：「這部電影十分地『任天堂』。觀眾的反應非常正面。」

他們在這部電影裡盡可能讓角色減少註解台詞，並確保觀眾能只透過觀看畫面，就能理解劇情。宮本茂認為，這麼做將讓無論是第一次接觸超級瑪利歐的小孩，或是長年粉絲的大人，都能享受這部電影。在任天堂的「薩爾達傳說」等遊戲中，也是能用愈少的台詞解釋故事劇情，讓玩家愈容易理解整體世界觀，被認為是愈高品質。

宮本茂說：「你應該只有在別無他法時才用文字解釋場景。不需要解釋的劇情才是最好的。」

宮本茂說，人們可以期待任天堂再製作下一部大銀幕作品。他說：「任天堂就像是一家藝人經紀公司。我們旗下有很多藝人。」雖然他拒絕透露更多細節，但他說：「有些角色適合影像內容，有些角色家喻戶曉。我們有很多種選擇可以運用他們。」