被李奧納多讚賞想合作 鬼才導演新片限制級無碼上IMAX

「寶可噩夢」導演亞瑞阿斯特。圖／双喜電影提供

鬼才導演 亞瑞阿斯特最新電影 「寶可噩夢」與「小丑」瓦昆菲尼克斯合作，為了拍出理想的「阿寶」，亞瑞阿斯特花了6個月左右讓瓦昆點頭簽約，這位奧斯卡影帝近期透露出演原因：「劇本完全原創，讓人很興奮，我一直在尋找感覺獨特的東西。我做決定的時候，往往不會根據對方過往的作品，而是他們談論自己想怎麼拍電影的方式。因此與亞瑞阿斯特的對話，讓我做出了決定。」

儘管演藝經歷豐富，瓦昆為了這個從未遇過的創新角色絞盡腦汁，針對性格、外表、穿著、聲音等，跟導演探討逐項細節，並求加碼再「衰」一點，加入被人持槍追殺等戲碼來增添劇情張力。

亞瑞阿斯特的才華也深受許多實力派巨星跟導演的欣賞，珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)跟尼可拉斯凱吉 (Nicolas Cage)都公開表示想出演他的作品；「仲夏魘」女主角佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)日前接受採訪時，分享到自己在「千萬別抬頭」首映會遇到李奧納多(Leonardo)的趣事：「明明是『千萬別抬頭』的宣傳活動，但李奧納多從頭到尾卻只想聊『仲夏魘』跟亞瑞阿斯特，並且非常讚賞，讓我感到很驚訝。」