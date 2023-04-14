張惠妹酥胸開露 女神裝現身 波濤洶湧萬人瘋狂

(噓新聞)

張惠妹的高雄巨蛋巡演今（14）來到第8場，明後2天還有最後2場演出，她在這大半月都在高雄備戰，不忘利用空檔與家人走訪西子灣、果貿社區、高雄駁二等景點，天后也樂得當個觀光 客，開心打卡拍照。

張惠妹這陣子在高雄巨蛋開唱，這幾天趁著空檔在當地走走觀光。圖／摘自臉書

阿妹在第8場開唱前一日在社群 曬出和家人的出遊照，難得休息的的她，穿著黑色T恤和短褲，戴著巡演的周邊商品帽子、襪子，與大姊、三姊愜意走走，而她露出的一雙鉛筆腿，更是相當吸睛，不少歌迷留言讚她看起來年輕又漂亮，還有人要阿妹教瘦身密技。

今天星期五，阿妹為了方便民眾下班後看演唱會，選在傍晚8點開唱，而今天是倒數第3場，滿座的萬名觀眾更是一首接著一首跟著唱跳、火力全開，阿妹表示：「哈囉大家好，好快喔，今天是第8場耶！這幾天我一直待在高雄，你們有看到我去西子灣直播嗎？我很早就在那邊曬太陽，後來覺得好熱喔，那天曬到臉都紅紅的。」

張惠妹開唱衣著性感。圖／聲動娛樂提供

當她看到台下有人舉牌子，有「最會唱歌的」、有生日的，天后依舊暖心地唱生日快樂歌給大家聽；她坦言其實今天非常緊張、壓力非常大，現場很多攝影 機拍攝，天后要大家記得要展現漂亮的臉，可能會被捕捉，還不忘幽默表示，「你們會不會罵我，拍了又不會發！」

而阿妹的男友Sam也幾乎場場到場力挺，他今在社群po出她演唱會上的超辣勁裝，照片中阿妹穿著開到肚臍的深V西裝連身裙，外罩薄紗長裙，一雙美腿若隱若現，上半身露出性感乳溝。

張惠妹開唱衣著性感。圖／聲動娛樂提供