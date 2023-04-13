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吳孟達逝世2年多 周星馳沒說「這句話」認了很後悔

記者陳建嘉／即時報導
周星馳。圖／摘自微博
周星馳。圖／摘自微博

周星馳是傑出的演員、導演，但近期專注幕後工作，原本行事低調，但在2022年開通IG之後與粉絲互動頻繁，更常接受提問，有粉絲問是否有什麼話想對已過世的老搭檔吳孟達說，他也大方透露兩人的真感情。

周星馳日前在IG發文開放粉絲問問題，更驚喜挑選問題回應在限時動態上，其中有一名網友好奇，「星爺有沒有最想對達叔說什麼話？」；在吳孟達逝世前，因為兩人已有多年沒合作，多次被傳交惡，不過周星馳竟罕見感性透露想跟達叔說，「I Love you」，更後悔沒有面對面表達自己的感謝，不少網友轉發周星馳的回應，紛紛表示感動，「最喜歡星爺和達叔的組合了」、「好懷念你們一起演出的時候」、「達叔在天上得知一定會很開心的」、「想達叔了，決定再去重看你們合作的電影」。

此外，周星馳年輕時與演員羅慧娟拍攝「蓋世豪俠」擦出火花，更傳出兩人當年一度能走入婚姻，但周星馳正值事業高峰期，拒絕對方求婚，導致戀情告吹，而羅慧娟之後嫁給新加坡股票大亨劉志敏，在2012年罹患胰臟癌病逝，如今有粉絲問是否想念羅慧娟，他也大方承認「有」。

周星馳後悔沒親口和吳孟達說我愛你。圖／摘自周星馳IG
周星馳後悔沒親口和吳孟達說我愛你。圖／摘自周星馳IG
周星馳與吳孟達是多年搭檔。圖／摘自微博
周星馳與吳孟達是多年搭檔。圖／摘自微博

周星馳 吳孟達 新加坡

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