吳孟達逝世2年多 周星馳沒說「這句話」認了很後悔

周星馳。圖／摘自微博

周星馳 是傑出的演員、導演，但近期專注幕後工作，原本行事低調，但在2022年開通IG之後與粉絲互動頻繁，更常接受提問，有粉絲問是否有什麼話想對已過世的老搭檔吳孟達 說，他也大方透露兩人的真感情。

周星馳日前在IG發文開放粉絲問問題，更驚喜挑選問題回應在限時動態上，其中有一名網友好奇，「星爺有沒有最想對達叔說什麼話？」；在吳孟達逝世前，因為兩人已有多年沒合作，多次被傳交惡，不過周星馳竟罕見感性透露想跟達叔說，「I Love you」，更後悔沒有面對面表達自己的感謝，不少網友轉發周星馳的回應，紛紛表示感動，「最喜歡星爺和達叔的組合了」、「好懷念你們一起演出的時候」、「達叔在天上得知一定會很開心的」、「想達叔了，決定再去重看你們合作的電影」。