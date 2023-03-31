張國榮逝世20年 唐鶴德發文憶摯愛 粉到這地點追思

香港文化博物館於即日起舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」。(圖：香港文化博物館提供）

「想你—風繼續吹」、「永遠懷念張國榮」、「今生今世，為你鐘情」。每年的4月1日前後，不少張國榮（哥哥）的歌迷會來到香港 文華東方酒店外，獻花留下卡片表達追思。唐鶴德也一如往常曬照紀念摯愛，曬出與張國榮的牽手照片，留言「夜闌靜 有誰共鳴」。

唐鶴德曬照片追憶張國榮。（取材自Instagram)

3月31日這天，空中飄起細雨，陰雨天很像張國榮2003年墜樓那天。轉眼間，傷痛已經走過了20年。

隨著香港走向復常，今年更多海內外的歌迷到文華東方酒店外獻花。負責酒店外維持秩序的職員說，今年的粉絲來得比以往多。

站在酒店外不足10分鐘，就能聽到獻花的粉絲講話聲中夾雜著不同的語言，普通話、英文、韓文。

每年的4月1日前後，不少張國榮的歌迷會到香港文華東方酒店外，獻花留下卡片表達追思。（中通社）

「看到街旁都擺滿花牌時，心一下子就沉下去了。」00後重慶女孩Jenny第一次到訪，「在家時，父母經常聽張國榮的歌，我很想了解父母喜愛的明星有什麼故事」。

來自南韓 的Navin說，張國榮去世那年，她剛好在香港讀書；聽到死訊的時候還以為是愚人節新聞，當時真的很難接受這是事實，「哥哥的長相很符合韓國人的審美，很容易就被吸引住，加上當時哥哥當紅，只要聽過他的歌曲都會更加喜歡他。」

這是Navin第8次到文華酒店獻花。「之前7次都是每年不間斷的來到這裡，但這次是疫後首次來港。除了想來獻花外，4月1日當天，還要去紅館聽『想張國榮20周年致敬音樂會』。」

20年前的4月1日，像是一個永遠的玩笑，新聞報導讀出張國榮從香港東方文華酒店24樓一躍而下。往後的4月1日愚人節，港人都會想起張國榮。

從3月起，香港多區舉辦了音樂會、珍品展覽、霓虹燈打卡牆等紀念活動。奧海城舉辦「Timeless Leslie Encounter」活動，透過20個「相遇」的故事紀念張國榮。港鐵聯乘《美紙》舉辦展覽，邀請多位著名藝術家及設計師講述與張國榮曾經邂逅或刻骨銘心的故事，也邀請多名曾與張國榮合作的名人及歌迷，提供承載回憶的紙品珍藏，訴說關於他的故事。

此外，香港流行文化節4月揭幕，張國榮多個紀念展已打響前奏。

張國榮的藝術成就，穿越時空、地域與界限，對本地流行文化影響深遠。 20年了，歌迷、影迷仍然繼續寵愛他。