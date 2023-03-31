暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

張惠妹在高雄場仍忍不住淚崩。圖／聲動娛樂提供

張惠妹（阿妹）休息了約3個月，31日在高雄巨蛋舉辦第1場「ASMR」巡演高雄場，去年在台北場有15分鐘的催淚核彈 ，幾乎每唱必哭，高雄場雖然改了歌單，感性的她依舊難敵激動情緒，在台上哭到泣不成聲。

高雄場的3首催淚核彈歌曲是「離別總是那麼突然」、「過不去」以及「靈魂盡頭」，是她首次在大型售票演唱會獻唱，其中「離別總是那麼突然」是即將上映的電影 「速命道」主題曲。她唱到「靈魂盡頭」時瞬間崩潰大哭，哭到必須擤鼻涕，歌詞「直到靈魂盡頭，還是守護我」彷彿道出她的二姊在天上陪伴、守護的心意，她唱完後稍微整理一下情緒說：「救命啊！剛剛那3首歌在安排時，我想說應該OK的，最後一下沒有忍住。」

台北場15分鐘的催淚核彈有「三月」、「掉了」，她當時說：「很不想要中途哭影響到演出，我的歌有很多不太敢碰觸的難過，在台上是我很好發洩的時候，情感也能夠傳遞給你們，讓你們可以透過演出得到一些宣洩，但最主要是主唱不能先哭。」今天哭到聲淚俱下，她略顯自責沒有控制住情緒，更怕影響到聲音，然後建議大家可以適時地釋放情緒，「我們想一個人時，我啦，要想一個人就狠狠地一直想、一直大哭或大笑，這是最健康的。」

而她為高雄場打造7套全新戰袍，一襲深V開到肚臍下方的黑色禮服驚豔四座，沒想到卻是在催淚橋段亮相，歌迷狂讚性感，她笑說：「彩排時有點害羞，想說不是要唱很感的人的歌嗎？」只好一直東遮西遮。