風向轉了？水行俠拍玩命X意外順利 巨石強森才是問題？

巨石強森私下也是有巨星的氣燄，不見得跟銀幕前一樣隨和。（歐新社資料照片）

戲裡標榜「家人團結力量大」的「玩命關頭」系列，戲外卻因為內訌鬧得天下皆知，之前各方大都把問題的根源指向身兼男主角與製片的馮迪索，認為他大頭症過度，沒人敢違逆他，只有演藝地位後來居上的巨石強森 敢公開嗆他，甚至打死不回最新續篇「玩命關頭X」，馮迪索除了力邀「水行俠」傑森摩莫亞扮演大反派，還招手「驚奇隊長」布麗拉森、影集版「神隱任務」暴紅猛男艾倫瑞奇森加入。

片子再過一個多月就要上映，傑森現在也開始勤做宣傳，終於有機會吐真言：「其實接這部片的時候，我就有心理準備會有很多的……我說的是真心話，會有很多糾紛，當然我會想著，天啊，千萬都不要發生在我身上。可是真的完全都沒有！大家都好幫忙，我跟馮迪索拍得很愉快，大家都好酷，好讓我嚇到，沒有人沒精打采，每個人在片場都是真的非常非常開心。」

這顯然也大出各方意料，然而歐美早有八卦 媒體稱馮迪索之前耍大牌過頭，還讓重要媒體記者寫長文發表在官網上砲轟，知道自己的形象不能再爛下去，拍「玩命關頭X」很努力讓所有來助陣的大牌都開心，免得他們又像巨石強森公然開砲，為片子的票房蒙上陰影。反而巨石強森為了「黑亞當」中不要出現在漫畫裡與之很有關連的沙贊亮個相、或是他拒絕以亞當的身分到「沙贊！眾神之怒」客串，讓網友開始對他有點改觀，認為他其實大牌氣燄也不小，不像電影 裡親切、隨和，風向似乎有逆轉的趨勢。