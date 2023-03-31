我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

起訴川普後首現身 曼哈頓地檢拒絕就案情發表評論

風向轉了？水行俠拍玩命X意外順利 巨石強森才是問題？

記者蘇詠智／即時報導
巨石強森私下也是有巨星的氣燄，不見得跟銀幕前一樣隨和。（歐新社資料照片）
巨石強森私下也是有巨星的氣燄，不見得跟銀幕前一樣隨和。（歐新社資料照片）

戲裡標榜「家人團結力量大」的「玩命關頭」系列，戲外卻因為內訌鬧得天下皆知，之前各方大都把問題的根源指向身兼男主角與製片的馮迪索，認為他大頭症過度，沒人敢違逆他，只有演藝地位後來居上的巨石強森敢公開嗆他，甚至打死不回最新續篇「玩命關頭X」，馮迪索除了力邀「水行俠」傑森摩莫亞扮演大反派，還招手「驚奇隊長」布麗拉森、影集版「神隱任務」暴紅猛男艾倫瑞奇森加入。

片子再過一個多月就要上映，傑森現在也開始勤做宣傳，終於有機會吐真言：「其實接這部片的時候，我就有心理準備會有很多的……我說的是真心話，會有很多糾紛，當然我會想著，天啊，千萬都不要發生在我身上。可是真的完全都沒有！大家都好幫忙，我跟馮迪索拍得很愉快，大家都好酷，好讓我嚇到，沒有人沒精打采，每個人在片場都是真的非常非常開心。」

這顯然也大出各方意料，然而歐美早有八卦媒體稱馮迪索之前耍大牌過頭，還讓重要媒體記者寫長文發表在官網上砲轟，知道自己的形象不能再爛下去，拍「玩命關頭X」很努力讓所有來助陣的大牌都開心，免得他們又像巨石強森公然開砲，為片子的票房蒙上陰影。反而巨石強森為了「黑亞當」中不要出現在漫畫裡與之很有關連的沙贊亮個相、或是他拒絕以亞當的身分到「沙贊！眾神之怒」客串，讓網友開始對他有點改觀，認為他其實大牌氣燄也不小，不像電影裡親切、隨和，風向似乎有逆轉的趨勢。

到底「玩命關頭」家族鬧不和，馮迪索還是巨石強森的問題比較大？只能說，兩位都是大牌，還是同類型的大牌，擦槍走火的機會本來就比較高，旁人也只好自求多福。

傑森摩莫亞演「玩命關頭X」大反派，過程意外的順利、愉快。圖／摘自imdb
傑森摩莫亞演「玩命關頭X」大反派，過程意外的順利、愉快。圖／摘自imdb
馮迪索（左）拍「玩命關頭X」，被傳一改以往作風。圖／摘自imdb
馮迪索（左）拍「玩命關頭X」，被傳一改以往作風。圖／摘自imdb

巨石強森 電影 八卦

上一則

好萊塢以貌取人？新科影帝布蘭登傳拚命運動要變回猛男

下一則

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

延伸閱讀

「沙贊2」北美票房稱冠 成績卻是表現最差超級英雄片

「沙贊2」北美票房稱冠 成績卻是表現最差超級英雄片
玩命關頭取景地 洛杉磯最古老社區變「街頭賽車場」

玩命關頭取景地 洛杉磯最古老社區變「街頭賽車場」
飆車族聚集「玩命關頭」洛城拍片地惹民怨 當局出對策

飆車族聚集「玩命關頭」洛城拍片地惹民怨 當局出對策
巨石強森母親深夜出車禍 車頭撞毀畫面驚心

巨石強森母親深夜出車禍 車頭撞毀畫面驚心

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
「媽的多重宇宙」製片王慶(左)與車主布朗合照。(取自The Red Bull推特)

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

2023-03-26 10:45
席琳娜又有新的緋聞。（路透資料照片）

席琳娜接收自己孩子的爸 名模吉吉沒有不滿 只有這條件

2023-03-27 16:21
王心凌(中)被主持人司雯嘉伸手脫外套。圖／摘自微博

上海主持人當眾扒她外套 王心凌嚇壞變臉

2023-03-28 18:09

超人氣

更多 >
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
換鎖入侵、偽造租約…德州非裔一家占亞裔屋 遭警驅離

換鎖入侵、偽造租約…德州非裔一家占亞裔屋 遭警驅離