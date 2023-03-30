陪伴翹臀珍頻露不悅神情 班艾佛列克不忍了還原真相

班艾佛列克日前受訪自嘲臉臭，並沒有對愛妻珍妮佛不耐煩。圖／摘自官方推特

班艾佛列克自導自演運動喜劇「AIR」，找來好友麥特戴蒙、傑森貝特曼以及克里斯塔克一同演出，日前舉辦線上記者會，小班於2月陪伴愛妻珍妮佛洛佩茲 出席葛萊美頒獎典禮，疑似對珍妮佛露出沮喪、不耐煩的表情，他受訪時哈哈大笑回應：「我面無表情時看起來都很不開心，沒辦法，上帝給了我這張臉。」

「AIR」講述運動品牌NIKE 如何拿下「籃球之神」麥可喬丹 代言合約的勵志過程，眾多演員私下其實都是喬丹的粉絲，小班更坦言「我超崇拜他，我曾與他共度過一段時光，這對我來說永遠難忘，即便他可能已經忘了」，這次還找來有40年交情的老友麥特戴蒙一起合作，「他是我最好的朋友，能和他一起工作我很珍惜，我無法期望能有更好的發展」，麥特也感性回應小班是「最好的朋友和創作夥伴」。

即便麥可喬丹是核心人物，但他的角色卻不是重點，「AIR」故事主要描述NIKE企業高層與喬丹父母親如何斡旋簽約的過程，「這世界上最蠢的一件事，就是拍一部他沒參與的電影，即便他沒有出現，可是我們仍引用他的名字，講述他的部分故事，如果他說不要拍，我就不會拍」。不過，一向孝順的麥可，聊起母親時口氣充滿敬意，讓小班印象深刻，決定將故事主角之一調整為喬丹的媽媽迪洛絲，劇本重心更擺在NIKE如何以不屈不撓的態度，成功打動迪洛絲簽下代言合約的勵志過程。