我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行危機已過 史指連升兩日 道指漲逾百點

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅

陪伴翹臀珍頻露不悅神情 班艾佛列克不忍了還原真相

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線即時報導
班艾佛列克日前受訪自嘲臉臭，並沒有對愛妻珍妮佛不耐煩。圖／摘自官方推特
班艾佛列克日前受訪自嘲臉臭，並沒有對愛妻珍妮佛不耐煩。圖／摘自官方推特

班艾佛列克自導自演運動喜劇「AIR」，找來好友麥特戴蒙、傑森貝特曼以及克里斯塔克一同演出，日前舉辦線上記者會，小班於2月陪伴愛妻珍妮佛洛佩茲出席葛萊美頒獎典禮，疑似對珍妮佛露出沮喪、不耐煩的表情，他受訪時哈哈大笑回應：「我面無表情時看起來都很不開心，沒辦法，上帝給了我這張臉。」

「AIR」講述運動品牌NIKE如何拿下「籃球之神」麥可喬丹代言合約的勵志過程，眾多演員私下其實都是喬丹的粉絲，小班更坦言「我超崇拜他，我曾與他共度過一段時光，這對我來說永遠難忘，即便他可能已經忘了」，這次還找來有40年交情的老友麥特戴蒙一起合作，「他是我最好的朋友，能和他一起工作我很珍惜，我無法期望能有更好的發展」，麥特也感性回應小班是「最好的朋友和創作夥伴」。

即便麥可喬丹是核心人物，但他的角色卻不是重點，「AIR」故事主要描述NIKE企業高層與喬丹父母親如何斡旋簽約的過程，「這世界上最蠢的一件事，就是拍一部他沒參與的電影，即便他沒有出現，可是我們仍引用他的名字，講述他的部分故事，如果他說不要拍，我就不會拍」。不過，一向孝順的麥可，聊起母親時口氣充滿敬意，讓小班印象深刻，決定將故事主角之一調整為喬丹的媽媽迪洛絲，劇本重心更擺在NIKE如何以不屈不撓的態度，成功打動迪洛絲簽下代言合約的勵志過程。

小班也透露喬丹認定只能由奧斯卡得主薇拉戴維絲飾演他的母親，「這就像是如果我有一支籃球隊，我會讓麥可喬丹當我的隊長」，因此他也全心全意塑造這個母親角色，此舉讓薇拉受寵若驚，「感覺被喜愛是件好事，但我接下來就知道我一定得全心全意進入這個角色」。「AIR」將於4月5日正式上映。

麥特戴蒙在「AIR」促成麥可喬丹的代言大合約。圖／華納兄弟提供
麥特戴蒙在「AIR」促成麥可喬丹的代言大合約。圖／華納兄弟提供
麥特戴蒙(左)、薇拉戴維斯在「AIR」有多場精采對手戲。圖／華納兄弟提供
麥特戴蒙(左)、薇拉戴維斯在「AIR」有多場精采對手戲。圖／華納兄弟提供
薇拉戴維斯在「AIR」飾演喬丹的母親。圖／華納兄弟提供
薇拉戴維斯在「AIR」飾演喬丹的母親。圖／華納兄弟提供
班艾佛列克在自導自演電影「AIR」演出NIKE共同創辦人菲爾奈特。圖／華納兄弟提...
班艾佛列克在自導自演電影「AIR」演出NIKE共同創辦人菲爾奈特。圖／華納兄弟提供
班艾佛列克(左)與麥特戴蒙相識近40年的好友。圖／摘自官方推特
班艾佛列克(左)與麥特戴蒙相識近40年的好友。圖／摘自官方推特
班艾佛列克(右)帶著妻子珍妮佛洛佩茲出席新片「AIR」首映。(歐新社)
班艾佛列克(右)帶著妻子珍妮佛洛佩茲出席新片「AIR」首映。(歐新社)

喬丹 NIKE 珍妮佛洛佩茲

上一則

金馬影后悼念名導丈夫張毅 哽咽喊「這3年很辛苦」

延伸閱讀

破不合 小班摟翹臀珍出席新作「AIR」首映

破不合 小班摟翹臀珍出席新作「AIR」首映
NBA／喬丹傳讓出股權 不當黃蜂老闆 當家13年僅3闖季後賽

NBA／喬丹傳讓出股權 不當黃蜂老闆 當家13年僅3闖季後賽
NBA／黃蜂18年沒贏過季後賽 傳喬丹擬出售多數股權

NBA／黃蜂18年沒贏過季後賽 傳喬丹擬出售多數股權
1998年喬丹球鞋估400萬落槌 有望刷新拍賣紀錄

1998年喬丹球鞋估400萬落槌 有望刷新拍賣紀錄

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
舒淇。（取材自臉書）

46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了

2023-03-23 18:09
雷凱欣當年在「3D肉蒲團之極樂寶鑑」一脫成名。(取材自微博)

「肉蒲團」性感女神息影後罕受訪 曝母子共浴 兒子驚嚇

2023-03-22 23:34

超人氣

更多 >
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
2023年稅季應關注這三點變化 尤其是加州納稅人

2023年稅季應關注這三點變化 尤其是加州納稅人
華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南