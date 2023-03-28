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宋慧喬也大讚 金多美看韓版「七月與安生」劇本哭了

記者陳建嘉／即時報導
金多美看完「靈魂伴侶」劇本之後哭了。圖／車庫提供
金多美看完「靈魂伴侶」劇本之後哭了。圖／車庫提供

金多美、全昭霓主演的青春電影「靈魂伴侶」，改編自中國電影「七月與安生」，電影即將在台上映，兩位主角少女之間歷經的徬徨與背叛，以及細膩地對待愛的態度，讓人再次領悟到閃耀的青春瞬間和令人揪心的回憶。就連宋慧喬都大讚「很好看」，電影在韓上映後獲得迴響。

近期演出夯劇「黑暗榮耀」的宋慧喬，一起另一女主角全昭霓演出電視劇「男朋友」而結緣，近日參加了「靈魂伴侶」的VIP試映會，親自替電影加油打氣，全昭霓表示：「慧喬姐跟我說她很喜歡關於女生們的人生故事，還說覺得「靈魂伴侶」令人回味無窮，真的很好看！雖然從我嘴裡說出來有點不好意思，但她還大讚我演技很好，說看完電影後覺得很感謝也很開心！」

另一位女主角金多美以「魔女首部曲：誕生」躍升為「怪物新人」，她後來接連以話題韓劇「梨泰院Class」、「那年，我們的夏天」打開知名度。這次接下青春類電影，金多美表示：「第一次讀了「靈魂伴侶」劇本後難過地哭了。導演寫的劇本觸動了我的心，而且角色也充滿魅力，讓我有了一定要參演的想法！」

由於之前參演的作品風格較為強烈，金多美想詮釋日常一點的角色，希望大家可以喜愛本作。

金多美主演韓國版「七月與安生」。圖／車庫提供
金多美主演韓國版「七月與安生」。圖／車庫提供
韓國版「七月與安生」。圖／車庫提供
韓國版「七月與安生」。圖／車庫提供

電影 宋慧喬 導演

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