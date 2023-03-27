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席琳娜接收自己孩子的爸 名模吉吉沒有不滿 只有這條件

記者蘇詠智／即時報導
席琳娜又有新的緋聞。（路透資料照片）
席琳娜又有新的緋聞。（路透資料照片）

分手後真的可以不撕破臉、給舊愛祝福？前陣子傳與李奧納多狄卡皮歐有曖昧情的27歲超級名模吉吉哈蒂德就能做得到。她曾與英國偶像天團「1世代」前成員贊恩分分合合，之後生了個女兒，但分手時並不很愉快，還曾傳出贊恩與她母親起衝突，不過贊恩近日被稱在紐約和席琳娜牽手約會，各方揣測兩人似乎正打得火熱，「Us」雜誌報導，吉吉樂見贊恩的新感情能讓他快樂、情緒穩定，只要他還能夠跟自己一起負起照料女兒的責任，不管他的新對象是誰，她都能接受。

「Us」雜誌稱吉吉已徹底放下贊恩，現在她的頭號目標是把女兒顧好，對於感情生活她抱著「開心就好」的態度，暫時沒有要立刻投入下一段長久的關係。然而她與李奧納多狄卡皮歐之間，就不見得是這麼一回事，兩人其實彼此都對對方很有感覺，這時吉吉就會考慮是不是能夠穩定交往很久，而李奧納多沒想這麼多、仍然不打算放棄單身，吉吉只能跟他說抱歉，就此打住。

過去曾和小賈斯汀交往多年的席琳娜，新緋聞對象贊恩又是屬於情緒不很穩定的「壞男生」型，顯然她對這種男孩就沒有抵抗力，她和小賈斯汀也曾經分手後彼此的粉絲仍互罵，近年關係變得和諧不少，她甚至與小賈斯汀的妻子海莉鮑德溫化解仇怨，目前是社群網站上互相追蹤的朋友，她和贊恩如果真的交往，應該也不會弄壞與吉吉的關係。

贊恩（左）與吉吉哈蒂德一起生了女兒，分手時卻鬧得不是很愉快。（路透資料照片）
贊恩（左）與吉吉哈蒂德一起生了女兒，分手時卻鬧得不是很愉快。（路透資料照片）

社群網站 英國 緋聞

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