席琳娜接收自己孩子的爸 名模吉吉沒有不滿 只有這條件

席琳娜又有新的緋聞。（路透資料照片）

分手後真的可以不撕破臉、給舊愛祝福？前陣子傳與李奧納多狄卡皮歐有曖昧情的27歲超級名模吉吉哈蒂德就能做得到。她曾與英國 偶像天團「1世代」前成員贊恩分分合合，之後生了個女兒，但分手時並不很愉快，還曾傳出贊恩與她母親起衝突，不過贊恩近日被稱在紐約和席琳娜牽手約會，各方揣測兩人似乎正打得火熱，「Us」雜誌報導，吉吉樂見贊恩的新感情能讓他快樂、情緒穩定，只要他還能夠跟自己一起負起照料女兒的責任，不管他的新對象是誰，她都能接受。

「Us」雜誌稱吉吉已徹底放下贊恩，現在她的頭號目標是把女兒顧好，對於感情生活她抱著「開心就好」的態度，暫時沒有要立刻投入下一段長久的關係。然而她與李奧納多狄卡皮歐之間，就不見得是這麼一回事，兩人其實彼此都對對方很有感覺，這時吉吉就會考慮是不是能夠穩定交往很久，而李奧納多沒想這麼多、仍然不打算放棄單身，吉吉只能跟他說抱歉，就此打住。